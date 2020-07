Morto Grant Imahara, noto per il programma TV Mythbusters

È morto a soli 49 anni Grant Imahara, noto conduttore televisivo. Il suo volto era legato principalmente al celebre programma “Mythbusters”. La sua scomparsa è stata improvvisa e non preannunciata da alcun segnale fisico. Stando a quanto riportato da “Hollywood Reporter”, il presentatore sarebbe deceduto a causa di un aneurisma cerebrale.

Immediato il commento di un rappresentante di “Discovery Channel”, rete che lo aveva lanciato nel mondo dello spettacolo: “Abbiamo il cuore a pezzi. Grant era una parte importante della famiglia di ‘Discovery’ e un uomo fantastico. Il nostro pensiero va ora alla sua famiglia”.

Ingegnere elettronico ed esperto di robotica, era entrato a far parte del gruppo di “Mythbusters” a partire dalla terza stagione, prendendo il posto di Scottie Chapman. Un’avventura durata fino al 2014, anno nel quale decise di dire addio allo show, insieme con i compagni di set Kari Byron e Tony Belleci. Il trio si è poi riunito nel 2016 per un programma su Netflix, “White Rabbit Project”.

Durante i tanti episodi andati in onda, Imahara sfruttava le proprie abilità tecniche per ideare e realizzare robot utili allo show. Si occupava inoltre dell’aspetto elettronico per mettere alla prova i miti da sfatare. Kari Byron ha così commentato la tragica notizia, pubblicando un post sul proprio profilo Twitter, affiancato da una foto del trio di presentatori, insieme con Belleci: “A volte vorrei avere una macchina del tempo”.

Non si è fatto attendere anche il post di Adam Savage, storico conduttore del programma: “Sono in lutto. Non ho parole. Ho fatto parte di due grandi famiglie con Grant nel corso degli ultimi 22 anni. Grant era un brillante ingegnere e un artista, ma soprattutto era una persona gentile e generosa. Lavorare con lui era così divertente. Mi mancherà il mio amico”.