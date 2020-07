Oggi, in questo anno così difficile (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), l’azienda si appresta a festeggiare 110 anni dalla sua fondazione. Una celebrazione in silenzio e alla vigilia della prima Milano Fashion Week in versione digitale (Milano Digital Fashion Week, un nuovo modo di raccontare la moda). Gildo Zegna, ceo del gruppo, ci ha accolto a Trivero per raccontarci questi 110 anni di attività.