Dal 14 al 17 luglio la Milano Digital Fashion Week. Per la prima volta nella sua storia la settimana della moda sarà on line

Sono 37 i brand, ma se ne potrebbero aggiungere altri. Il calendario della prima Fashion Week in versione digitale è infatti in continuo aggiornamento. Tra questi hanno aderito molti big con il grande ritorno di Dolce & Gabbana.

Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, dal 14 al 17 luglio andrà in scena quindi una formula inedita della settimana della moda con eventi a porte chiuse e in diretta streaming.

Sfilate digitali, appuntamenti, performance, lectio magistralis per presentare le collezioni Uomo e le pre-collezioni Uomo e Donna Primavera/Estate 2021. Tutto rigorosamente online ma con Dolce & Gabbana e Etro che non rinunciano a due eventi fisici a numero chiuso che andranno in streaming sul portale di CNMI e sui corrispettivi canali social dei brand.

Un luogo virtuale dove incontrarsi

Si tratta di un nuovo modo di raccontare la moda reso possibile da una piattaforma multimediale nata dalla sinergia tra Accenture e Microsoft e con la consulenza di Pwc. Quattro giorni di appuntamenti live fruibili 24 ore su 24 in modo da assicurare la visione ai diversi fusi orari, compreso quello americano grazie alla partnership con il New York Times.

Sfilate ma anche webinar definiti “stanze tematiche” nelle quali si discuterà di sostenibilità, del rapporto tra artigianalità e innovazioni tecnologiche, di inclusione e diversity. Il giornalista statunitense Alan Friedman abiterà invece una “stanza istituzionale” dove dialogherà con personalità di spicco della scena politica e imprenditoriale, mentre atre due aree saranno dedicate ai talenti emergenti.

Grande spazio anche agli showroom dei singoli brand e multimarca, con la possibilità di visualizzare le nuove collezioni con libero accesso al pubblico ma anche con una visione più riservata al dettaglio per gli addetti ai lavori.



Uno strumento innovativo che porterà la Milano Fashion Week nel futuro

Insomma un progetto rivoluzionario, una piattaforma multimediale che offrirà servizi specifici per i diversi attori coinvolti proiettando la Milano Fashion Week nel futuro. Perché se è vero che la settimana della moda digitale nasce per rispondere all’esigenza del distanziamento sociale è anche vero che ha tutte le carte per diventare, non un alternativa, ma uno strumento in più per promuovere il Made in Italy anche quando si potrà ritornare ad assistere alle sfilate dal vivo.