Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata Irene Fornaciari

Intervistato da “Oggi”, Massimo Boldi ha parlato della fine della propria storia d’amore. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web. L’addio però, nonostante in molti lo abbiano pensato, non affonda le radici in un ipotetico problema legato alla differenza d’età. I due sono divisi da ben 34 anni ma ciò non ha mai rappresentato un ostacolo.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari sono stati a lungo una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo italiano. La differenza d’età tra i due ha rapidamente fatto discutere qualcuno e, al tempo stesso, regalato ai due un gran numero di copertine di riviste patinate. Il loro è stato un amore vero, proseguito per oltre un anno ma, come confermato dallo stesso attore, è ormai volto al termine.

approfondimento

A decidere di interrompere il rapporto è stato Boldi, come confermato dall’attore, anche se i rapporti sono rimasti amichevoli tra i due: “Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Per quanto potevo, mi sono avvicinato alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici e preso una casetta a Lucca per noi due. La verità è che potevo darle troppo poco. Ho capito che sarei stato egoista nel proseguire questa storia”.

Boldi lo definisce un atto di onestà. Guardandosi dentro, ha capito che non poteva investire in questa storia quanto la sua fidanzata meritava. A ciò si aggiunge anche un altro motivo, ben più rilevante. Nella mente di Boldi non è mai svanita sua moglie Marisa. Anche di lei ha parlato l’attore nel corso dell’intervista: “In ogni volto di donna che incontro cerco sempre Marisa. Lo ritrovo poi guardando le mie figlie. Averla amata, così come l’ho amata io, è stato un dono. Mi condanna però a vivere nella continua nostalgia”.

Un pensiero costante che gli impedisce di rifarsi una vita: “Tra noi resterà una bellissima amicizia, spero. Ci sarò sempre per lei e le auguro di trovare la persona giusta, in grado di darle ciò che desidera”.

Chi è Irene Fornaciari

Nata a Lucca il 21 luglio 1979, Irene Fornaciari è cresciuta nella cittadina toscana, costruendosi una vita intorno al negozio di gioielli e abbigliamento che gestisce ormai da molto tempo. Nonostante il nome faccia pensare alla figlia di Zucchero, lei non ha alcun legame con il cantante.

Non si tratta di un personaggio dello spettacolo. Alquanto lontana dal mondo dei social, ha raggiunto la notorietà proprio grazie alla diffusione della notizia della sua relazione con Massimo Boldi, che l’ha condotta in alcuni studi televisivi.