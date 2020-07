Addio Nick Cordero, l’attore di Broadway aveva 41 anni

Era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate al virus. L'annuncio della moglie Amanda Kloots su Instagram: “Da oggi Dio ha un angelo in più in cielo”. In carriera è stato nominato per un Tony Award ed è stato protagonista di noti spettacoli teatrali di Broadway come "Waitress", "A Bronx Tale" e "Bullets Over Broadway"

L’attore di Broadway Nick Cordero è morto a causa di complicazioni legate al coronavirus ( AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Aveva 41 anni. Il decesso è avvenuto dopo oltre 90 giorni in ospedale, durante i quali i medici erano stati costretti ad amputare all’attore una gamba. "Dio ha un altro angelo in paradiso ora", ha scritto in un post su Instagram la moglie dell’attore, Amanda Kloots: "Il mio amato marito è morto questa mattina. Nick era una luce che brillava, amico di tutti, bello da ascoltare. Era un attore e musicista incredibile. Ha amato la sua famiglia ed ha amato essere un padre e un marito". Cordero è stato nominato per un Tony Award ed è stato protagonista di famosi spettacoli teatrali di Broadway come “Waitress”, “A Bronx Tale” e “Bullets over Broadway”.

IL SOSTEGNO della moglie e la campagna sui social

Durante la malattia Amanda Kloots ha aggiornato regolarmente i suoi account sui social con notizie sulle condizioni del marito mentre combatteva il virus. A causa delle complicazioni, Cordero era stato intubato e poi messo in coma farmacologico. Intanto sui social era nata la campagna #WakeUpNick, per supportare Cordero mentre provava a riprendersi. L’attore era molto debole e sua moglie aveva raccontato che Cordero non poteva “ancora muoversi e i suoi muscoli si sono atrofizzati”, spiegando che stava “consumando alimenti ad alto contenuto proteico e calorico ma ciò che gli serve è il movimento”. I medici, ha riportato la Cnn, stavano anche valutando addirittura un doppio trapianto di polmoni, gravemente danneggiati dal coronavirus.



La carriera

Nato in Canada il 17 settembre 1978, Cordero è cresciuto a Hamilton, in Ontario, per poi farsi strada verso New York. Nel 2014 è stato nominato per un Tony Award e un Drama Desk Award il suo ruolo in "Bullets Over Broadway", ruolo che gli è valso un Theatre World Award e l'Outer Critics Circle Award. Tra gli altri ruolo da ricordare nella sua carriera quello del marito Earl nella produzione di Broadway di "Waitress", così come il ruolo di Sonny nella versione musicale di "A Bronx Tale" di Chazz Palminteri. Cordero ha anche avuto successo sul piccolo schermo, con apparizioni "Blue Bloods", "Law & Order: Special Victims Unit" e "Lilyhammer". Cordero e Kloots, ex ballerina di Broadway, si sono conosciuti quando entrambi si esibivano in "Bullets over Broadway" e si sono sposati nel 2017. Si sono trasferiti a Los Angeles, dove Cordero ha recitato nel musical "Rock of Ages" nel 2019.