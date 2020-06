Sono trascorsi quattro anni dal grande successo di Adele ( FOTO ) al Festival di Glastonbury . Nel 2016 la cantante fece il suo debutto sul palco principale del Festival come headliner nonostante le tante critiche ricevute per un repertorio poco adatto ad una location del genere. Il concerto fu un vero trionfo e ancora oggi nel Regno Unito viene ricordato come una delle tappe che hanno portato Adele a diventare tra le artiste più famose degli ultimi anni. La stessa voce di “Hello” e “Someone Like You” ricorda con piacere quell’esperienza e qualche giorno fa ha deciso di rivedere l’intero concerto a casa. Sabato sera Adele ha infatti pubblicato sui social alcuni scatti dalla sua casa mentre è intenta a rivedere in tv la sua iconica performance . Durante il lockdown la cantante ha deciso così di rivivere le emozioni vissute quattro anni fa e ripercorrere lo straordinario concerto di Glastonbury. Quest’anno il Festival è stato cancellato a causa della crisi sanitaria per la diffusione del Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ).

Il ricordo del concerto di Glastonbury e la foto che ha conquistato i fan

Sono due le foto pubblicate da Adele. Nella prima indossa una t-shirt e il pantalone di una tuta, mentre nel secondo scatto indossa lo stesso vestito che aveva durante il concerto di 4 anni fa. Come didascalia ha scelto di svelare ai fan il motivo della sua scelta: “Con 5 sidri”. Proprio durante il live a Glastonbury, la cantante aveva introdotto l’esecuzione dell’ultima canzone, “Someone Like You”, con una frase emblematica: “Ho una voglia pazza di bermi un sidro”. Quattro anni dopo eccola a casa con gli effetti di una bella bevuta che ha entusiasmato i suoi fan e attirato le attenzioni di milioni di utenti. Questa la scaletta eseguita da Adele nel famoso concerto di Glastonbury:

Hello Rumour Has It I'll Be Waiting One and Only Water Under the Bridge Skyfall Hometown Glory Don't You Remember Send My Love (To Your New Lover) River Lea Rolling in the Deep Make You Feel My Love Set Fire to the Rain

Encore:

When We Were Young Someone Like You

Tutte le notizie sul nuovo album di Adele

Solo qualche settimana fa Adele era ritornata sui social con una foto dove si mostrava in splendida forma. Uno scatto che ha colpito colleghi e fan dell’artista, impressionati dal cambiamento avuto in questo periodo. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni su un possibile nuovo album di Adele. “25” è l’ultimo progetto discografico rilasciato dalla cantante inglese e pubblicato nel 2015. In merito ad un nuovo album, Adele ha risposto ad una fan su Instagram che le chiedeva se fosse imminente l’uscita. L’artista ha scritto di essere pazienti perché l’intero Paese è ancora alle prese con il Coronavirus: "Certo che no, non uscirà ora. La battaglia contro il Coronavirus non è finita. Sono in quarantena. Indossa una maschera e sii paziente”, queste le parole di Adele. A febbraio si era esibita al matrimonio della sua migliore amica in un pub a Battersea e secondo le indiscrezioni riportate da diversi tabloid inglesi, durante quell’occasione la cantante aveva dichiarato che il prossimo album sarebbe uscito a settembre.