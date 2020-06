Giornata del Rifugiato, la solidarietà degli artisti

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la diretta Facebook di Alessandro Gassmann, Ambasciatore di Buona Volontà e al suo fianco molte celebrità che si sono unite all’agenzia Onu per i rifugiati per lanciare i loro messaggi di solidarietà e inclusione

Artisti schierati in prima linea per i rifugiati UNHCR e per sostenere la campagna #WithRefugees in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

Ad Alessandro Gassmann, Ambasciatore di Buona Volonta' di Unhcr, che presta la sua voce allo spot ufficiale della campagna, si sono uniti artisti tra i quali Nicole Grimaudo, Lino Guanciale, Greta Scarano, Raz Degan, Giuseppe Catozzella, Antonia Klugmann e Lorena Bianchetti. Tutti uniti per promuovere i messaggi di solidarietà e inclusione attraverso dei video delle loro missioni con l'agenzia Onu in Libano, Etiopia, Niger, Italia, Uganda, Ecuador, Giordania dove hanno potuto toccare con mano la realtà di chi è stato costretto a fuggire dalla propria casa a causa di guerre, violenza e persecuzioni.

ALESSANDRO GASSMANN IN DIRETTA FACEBOOK

Alessandro Gassmann ha parlato della sua missione con i rifugiati siriani in Giordania e Libano in diretta Facebook sul canale di Unhcr Italia, insieme a Carlotta Sami, Portavoce Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.

“Stiamo parlando di quasi 80 milioni di persone che hanno perso tutto, i propri affetti, per guerre per carestie, per cambiamenti climatici, non c'è parte del globo dove questo non avvenga" racconta l’attore sul canale social e aggiunge:

“Prima della guerra la Siria era il Paese più alfabetizzato del Medioriente. Il Libano era per i siriani il luogo del mare, delle vacanze, cercavamo artisti rifugiati che non avevano più il loro Paese. È stato un viaggio indimenticabile perché ho incontrato gente che aveva la forza di andare avanti, era felice molto più di noi”.

Numeri impressionanti, non possiamo guardare dall'altra parte ha aggiunto Gassmann felice e convinto di poter dare il suo contributo per una lotta per l’umanità, per un impegno in cui “ognuno di noi può fare la differenza”.