Sophie Turner incinta: le foto che confermano la gravidanza

Fasciata in un paio di leggings, Sophie Turner mostra il pancione per le strade di Los Angeles. E c’è chi scommette: il parto è ormai vicino

Il gossip impazzava già da tempo. Ora, ecco le foto che non lasciano più spazio ai dubbi: Sophie Turner è incinta e, a giudicare dal pancione, non è neppure troppo lontana dal parto. Nessuna dichiarazione da parte dell’attrice, e neppure del marito Joe Jonas: i due, riservatissimi, non hanno mai parlato di quel bimbo in arrivo. Ma non hanno neppure cercato di nascondere la dolce attesa.

Sophie Turner, le immagini del pancione approfondimento Sophie Turner e Joe Jonas, ecco la foto del matrimonio Paparazzata a Los Angeles, Sophie Turner è stata sorpresa col pancione, sottolineato da un paio di leggings grigi. Comode sneakers ai piedi e bibita in mano, l’attrice è davvero splendida. Sin da quando lo scorso febbraio si sono diffuse le notizie circa una sua dolce attesa, Sansa Stark de “Il Trono di Spade” ha sempre mantenuto un basso profilo. Non ha rilasciato dichiarazioni, non ha parlato di quando il bambino o la bambina nascerà, non ha postato su Instagram alcuna immagine della pancia che cresce. Si è limitata a vivere la sua vita, seppure con le limitazioni imposte dal lockdown, senza nascondere i cambiamenti del suo corpo. E se qualche mese fa faticava a contenere il pancione nelle sue felpe oversize, ora ha deciso di adottare degli outfit che la gravidanza la sottolineano: morbidi leggings a vita alta, t-shirt indossate a mo’ di crop top, shorts a vita bassa, abitini premaman. Così, ecco che l’attrice si unisce alla schiera di celebrities (da Katy Perry a Rooney Mara) che - nel 2020 - diventeranno madri.