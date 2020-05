Sophie Turner incinta? Le foto che suscitano sospetti

Riservatissimi, Sophie e Joe hanno festeggiato un anno di matrimonio lo scorso 1 maggio. E, del possibile arrivo di un bebè, non hanno mai parlato. Neppure quando, a febbraio, una fonte anonima ha rivelato a Us Weekly che, i due, sarebbero diventati genitori nel mezzo dell’estate . A JustJared.com, invece, svelava un amico qualche mese fa: “Sophie sta scegliendo, per il tappeto rosso come per la sua vita privata, abiti che assecondano il suo corpo che cambia. La coppia sta mantenendo il massimo riserbo, ma i loro amici e la famiglia sono super entusiasti”.

La quarantena di Sophie Turner

approfondimento

Sophie Turner: 5 curiosità sull'attrice

L’isolamento richiesto dal diffondersi del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), Sophie l’ha vissuto con grande serietà. Tanto da arrivare persino a scontrarsi con Evangeline Lilly, che aveva pubblicamente annunciato di non voler rispettare la quarantena: “Alcune persone mettono la propria vita al di sopra della libertà, altre mettono la libertà al di sopra della propria vita”.

Turner, a queste parole, rispose con fermezza: “Stai a casa. Non essere stupido. Anche se metti la tua libertà al di sopra della tua salute. Non me ne frega niente della tua libertà. In questo modo potresti infettare altre persone, altre persone vulnerabili intorno a te. Quindi state a casa ragazzi! Non farlo non è bello e non è furbo…”.