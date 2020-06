Malore sul set per Laerte Pappalardo: “Ho passato brutto quarto d’ora”

Il figlio di Adriano, 44 anni, ieri sera si trovava a Marina di Camerota (Salerno) per realizzare uno spot. Si è sentito male ed è stato portato all'ospedale di Vallo della Lucania. Sui social ha tranquillizzato i fan: “Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene”. Ringraziamenti anche ai medici

“Ho passato veramente un brutto quarto d’ora”. Momenti di paura per Laerte Pappalardo, figlio 44enne di Adriano. L’attore ora sta bene, ma sui social ha raccontato la brutta esperienza che l’ha colpito: ieri sera, mentre era su un set a Marina di Camerota, ha avuto un malore ed è stato portato all'ospedale di Vallo della Lucania, nel Salernitano.

Il post di Laerte Pappalardo

“Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene”, ha scritto Laerte Pappalardo su Facebook tranquillizzando i suoi fan. “Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero ‘San Luca’ di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”, ha aggiunto. L’attore era a Marina di Camerota perché impegnato nella realizzazione di uno spot.