E’ un appuntamento rigorosamente on line a riunire la stampa di settore per annunciare una novità assoluta nell’universo dello shopping, il lancio di un nuovo canale di vendita che si va ad affiancare al live, ai social e all’e-commerce: il live stream shopping. A realizzarlo è Motivi, brand del gruppo Miroglio, anticipando e traducendo le nuove tendenze del consumo globale e rivoluzionando completamente l’esperienza di acquisto.

Si tratta del Primo Retail-into-Digital Sale in Europa, piattaforma realizzata in collaborazione con Radicalbit che permette di unire tre elementi fondamentali: esperienza, tecnologia e mondo del retail. Il risultato è un processo di vendita on line completamente nuovo perché crea un’interfaccia e una sinergia diretta tra gli spazi fisici di Motivi, il canale e-commerce motivi.com e le consumatrici a casa.

Ma come funziona?

Ildo Damiano ci illustra come funziona la nuova esperienza di shopping di Motivi

A spiegarlo, simulando la prima esperienza al mondo di stream shopping, è Ildo Damiano che per l’occasione ha vestito i panni del professional streamer. In un dialogo constante con le clienti invitate all’esperienza il giornalista di moda ha illustrato la nuova collezione proponendo abbinamenti, stili e suggerendo diversi modi di indossare i capi. Connessi alla piattaforma abbiamo potuto chiedere via chat in tempo reale dettagli come il tessuto, i colori, la vestibilità.

Un’esperienza del tutto identica a quella che dal prossimo 15 giugno attende le clienti di Motivi, grazie a venditrici abitualmente impegnate nei negozi chiamate in qualità di streamer specializzate a organizzare sessioni ambientate negli store. In contemporanea, la smart interaction offerta dalla piattaforma permetterà, con un semplice click, la vendita istantanea degli articoli presentati.

Live stream ma con un lato molto umano



Un’esperienza virtuale ma assolutamente empatica perché aggiunge un aspetto fondamentale dello shopping, quel valore umano capace di azzerare le distanze con le consumatrici.

Uno strumento che per sua natura offrirà molteplici possibilità, come quella di creare sessioni periodiche per presentare capi in anteprima, creare speciali capsule collection per il live streaming o organizzare sessioni di shopping con influencer.

Grande spazio alla personalizzazione grazie all’analisi dei dati



Ma non è tutto. La personalizzazione sarà un altro elemento chiave di questo sistema di vendita all’avanguardia, perché l’intelligenza artificiale e l’analisi avanzata dei dati permetterà al brand di rivolgersi a milioni di clienti con prodotti mirati, in base ai gusti specifici.



Dal 15 giugno il live stream di Motivi

Al via quindi dal 15 giugno la rivoluzione del fare shopping, una delle più grandi innovazioni che esistono sul mercato e che presto verrà estesa anche all’estero e agli altri marchi del gruppo Miroglio.



Una risposta non solo al presente ma anche al futuro della moda.