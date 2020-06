Katy Perry e l’incontro con Harry Styles

approfondimento

Lo scorso martedì, durante lo show di Scott Mill su Radio 1, Katy Perry ha raccontato un curioso aneddoto. La cantante ha svelato che, il primo vip a cui ha detto d’essere incinta, è stato Harry Styles, durante un incontro fortuito su di un aereo. All’epoca non aveva ancora annunciato la sua gravidanza, Katy: «L’ho incontrato durante un volo, ed è stato davvero divertente. Ci siamo messi a chiacchierare e gli ho detto: “Sai, aspetto un bambino”. Era così felice per me, ed è stato davvero dolce. Ero accovacciata al suo fianco e lui si è offerto di lasciarmi il sedile. Ho detto di no, visto che il mio posto era proprio dall’altro lato del corridoio, ma è stato un vero gentleman» ha raccontato Katy Perry.

Del resto, la cantante di “Daisies” è molto legata ad Harry Styles. È stata lei ad aiutare la boyband a formarsi dopo “X Factor”: Katy era tra i giudici nel 2010, e fece passare il turno a Niall Horan “regalando” così al gruppo il suo quinto componente. Scott Mill le ha dunque chiesto se fosse proprio Harry il suo One Direction preferito, ma lei ha glissato: «Oh, non sarebbe giusto per Niall! Non risponderò mai a questa domanda, ma mi sento come se fossi stata proprio io a completare la band». Per poi aggiungere: «Amo questi ragazzi, ed è divertente vederli crescere: ma Styles lo adoro proprio, adoro ciò che fa».