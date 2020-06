I NUMERI CHE CONTANO di Valerio, Simonluca e Pierpaolo.

L’emergenza coronavirus ha fermato le produzioni ma non la creatività. E tra le tante iniziative nate per supportare l’economia italiana in grave sofferenza a causa del lockdown c’è sicuramente quella di Pierpaolo Piccioli.

Il direttore creativo della maison Valentino è sceso in campo personalmente per supportare attraverso un video i commercianti di Nettuno, sua città natale.

Ne “I numeri che contano”, progetto nato in collaborazione con il regista Valerio Cicco e il fotografo Simonluca Fraioli, i numeri sono quelli degli anni di lavoro e di passione che hanno accompagnato i commercianti della cittadina laziale.

2 minuti e 19 secondi commoventi che raccontano la straordinaria capacità di risollevarsi dopo il dramma del lockdown.

#I numeri che contano, i volti di Nettuno che riparte

I volti che si alternano nelle immagini in bianco e nero sono quelli dei commercianti del borgo che hanno sofferto 69 lunghissimi giorni di chiusura ma in cui emerge soprattutto l’energia di chi vuole ripartire.

Un racconto corale della storia delle attività del territorio, da quelle più antiche a quelle più recenti attraverso i volti di un’umanità che crede in un futuro migliore ripartendo dalla comunità.

“I numeri che contano hanno tutti una storia e le storie le fanno le persone”, scrive il direttore creativo di Valentino sul suo account Instagram, “I numeri che contano ti raccontano come sono nati, cresciuti, gli sforzi, i sogni, i sacrifici.

Ci sono numeri piccoli, altri più grandi, numeri che si commuovono, altri che si incazzano.

I numeri del mio paese hanno i volti delle persone che conosco da sempre. Ci abbiamo messo la faccia, tutti, perché solo così è possibile ripartire. Usiamo gli occhi per guardare al futuro, con la forza che ci viene dal passato.”

Un regalo immenso alle attività commerciali di Nettuno i cui numeri sono proprio quelli da cui ripartire per disegnare il futuro.