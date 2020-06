Da lunedì 8 giugno la storica sala avvierà le pratiche di rimborso degli oltre 12.500 biglietti venduti e rimasti non goduti per gli spettacoli interrotti per il Covid-19. Ad annunciarlo il direttore del teatro Massimo Romeo Piparo



"Dopo mesi di attesa per ricevere definitiva chiarezza attorno alla possibilità di poter effettuare i rimborsi dei titoli di acquisto non utilizzati a causa dell’emergenza Covid-19, finalmente abbiamo ottenuto la conferma che il nostro Teatro (Sistina n.d.r.) possa procedere a ristorare monetariamente l’acquirente, senza essere obbligati a emettere i voucher della durata di 18 mesi". Così, in una nota si è espresso il direttore del teatro Massimo Romeo Piparo che, con queste parole, rompe il fronte di continua a sostenere che l’unico modo per rimborsare i biglietti di tanti spettacoli sospesi per l’emergenza Covid sia quello dei voucher.



Le parole del direttore del Sistina approfondimento Teatro e distanziamento, l'esempio del Berliner Ensemble “Sin da subito il Sistina ha inteso offrire allo spettatore la facoltà di scegliere il tipo di “ristoro” del proprio acquisto non goduto proponendo il rimborso monetario immediato. Sul nostro sito e sui canali social di comunicazione, abbiamo apposto subito chiaramente una nota informativa che ufficializzava quale fosse la volontà della nostra gestione. Sono fermamente convinto- prosegue Piparo- che lo spettatore debba essere proprietario unico e incondizionato dei propri soldi. È nostro dovere renderli immediatamente disponibili, soprattutto in un momento così emergenziale come quello che abbiamo vissuto e continueremo a vivere. Sono molto contento che finalmente, anche grazie ad alcune sacrosante precisazioni che giungono dal fronte dell’Autorità Europea, il rimborso monetario inizi a essere compreso come diritto sacrosanto del consumatore. “

Il rimborso dei biglietti. Come verrà effettuato approfondimento Concerto Paul McCartney annullato, fan chiedono il rimborso Il rimborso dei biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro Sistina verrà effettuato per l'intero prezzo del biglietto incluso il diritto di prevendita, come riportato sul biglietto stesso. Il Sistina si farà carico di risarcire la cosiddetta quota di "aggio" trattenuta dal sistema di vendita Ticketone.it (fornitore del servizio) per far sì che allo spettatore il rimborso giunga per intero. Per chi invece avesse scelto di acquistare i biglietti direttamente sul sito Ticketone.it, il rimborso seguirà la stessa procedura di quelli acquistati al botteghino del Teatro, con la differenza che potranno essere trattenuti da Ticketone.it tutti i servizi accessori, come "stampa a casa", le "Commissioni di servizio", le eventuali "polizza biglietto sicuro", l'eventuale "confezione regalo", e altri servizi che lo spettatore possa aver acquistato direttamente online e non presso il botteghino del Teatro Sistina.