Addio a Tinin Mantegazza, autore di Dodò. Aveva 89 anni

Pittore, illustratore, scenografo, scrittore, cabarettista, organizzatore teatrale: era tante cose Tinin Mantegazza, morto all'età di 89 anni a Cesenatico dove viveva dagli anni 90, in una casa-studio che affacciava sul porto. Nato a Varazze nel 1931 ma trasferitosi a Milano da giovane, fu in quella città divenuta nel dopoguerra terra fertile per creatività e inventiva, che lavorò e diede vita e sfogo appunto alla sua di fantasia.

L'AUTORE DI DODO'



In tanti ora lo ricordano come "il burattinaio dei sogni". Tutti lo conoscono per essere l'autore di Dodò, il personaggio animato, inventato nel 1985, che ha accompagnato le giornate di tanti bambini che seguivano in tv "L’albero azzurro", trasmissione Rai che quest'anno compie 30 anni tondi. "L'albero azzurro - diceva lo stesso Mantegazza - era nato da un'idea di Franco Iseppi con un gruppo di autori: Pitzorno, Bruno Munari, che poi si sfilò dal progetto, Roberto Piumini. Io ho inventato e costruito Dodò, un uccellaccio". Certo, un uccellaccio curioso e impertinente dietro al quale però con tutte le sue domande e i suoi perché si potevano imparare molte cose. Centinaia sono state le avventure di Dodò: si innamorava, andava sulla Luna, poi tornava giù fino a scendere al centro della terra. Un modo per insegnare a grandi e piccoli la bellezza della varietà e l'importanza di superare le proprie paure.



UNA RETROSPETTIVA PER LA SUA CARRIERA

Giusto un anno fa il Comune di Bagnacavallo (Ravenna) gli aveva dedicato una mostra "Le sette vite di un creativo irriverente", per raccontare la sua carriera artistica spaziata dal giornalismo, alla regia, dalla televisione al cabaret.

"Perdiamo un artista unico - ha commentato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - e in grado di trasmettere anche tanto in valori".