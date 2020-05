Miriam Leone smentisce i rumors sul matrimonio con Paolo Cerullo

Miriam Leone senza trucco su Instagram: "Ora mi sento davvero libera"

Dopo aver stregato per l’ennesima volta i suoi 1,2 milioni di followers su Instagram, Miriam Leone ha pubblicato una storia sullo stesso social per smentire le voci di un imminente matrimonio con il fidanzato Paolo Cerullo. Secondo le indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, i due avrebbero approfittato della quarantena per pianificare le nozze. Con ironia l’attrice ha smentito ogni ipotesi pubblicando uno scatto della sua mano e sottolineando di non aver ricevuto alcun anello: “Ragazzi, leggo news che starei per sposarmi, ma io non vedo ancora l’anello”. Poi ha aggiunto “Quindi no, per il momento non mi sposo”.