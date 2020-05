Nove25, il secondo store di Milano è la prima apertura post lockdown

Dopo il punto vendita di via Ravizza, Nove25 inaugura il secondo store milanese. Indirizzo scelto: corso Buenos Aires. Per l'apertura l'azienda ha adottato tutte le norme anti Covid-19, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e del personale

Non ferma la sua espansione, Nove25. E, nella prima settimana di apertura post lockdown, inaugura il suo secondo store milanese.

Il celebre brand di gioielleria in argento apre, lunedì 18 maggio, il nuovo punto vendita di corso Buenos Aires, via cardine dello shopping milanese.

Nove25, opening in Corso Buenos Aires

Al punto vendita storico di via Ravizza, Nove25 affianca ora lo shop di corso Buenos Aires 4: tre vetrine, nel cuore del commercio milanese.

In questo modo, il brand intende dare un contributo alla città che l’ha visto nascere. Una sorta di messaggio positivo, a tutti i retailer che si trovano ad affrontare gli effetti del lockdown e che, ora, si apprestano a ripartire (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Ma anche un segnale di speranza ai clienti finali del brand, che non hanno mai smesso di far sentire la loro passione. Neppure durante l’emergenza sanitaria: nei tre mesi di chiusura dello store, l’e-commerce ha registrato un +200% delle vendite, grazie anche al configuratore on-line #mynove25, lo strumento di customizzazione digitale più avanzato del segmento.

Così, se il 2019 si è chiuso con le aperture di Bergamo, Brescia e Varese, e il 2020 si è aperto con l’opening di Bologna (facendo arrivare a 12 gli store del brand), ecco che - con l’avvicinarsi dell’estate - Nove25 afferma la sua identità di importante retailer del settore jewelry.

Nove25, una storia di successo

Nove25 è un brand dall’identità forte, ben rappresentata dalle sue collezioni ma anche dalla comunicazione, dal design dei suoi store, da quegli ambienti che enfatizzano l’autenticità degli elementi originali dello spazio integrandoli con finiture ultramoderne e con un gusto spiccatamente industrial. Nei suoi negozi come sul sito, Nove25 offre al cliente un’esperienza d’acquisto fatta di gusto e d’emozione: nei suoi prodotti, il design incontra la tecnologia. E, insieme, i due elementi danno vita a collezioni per uomo e per donna altamente identificative.

Frutto dell’imprenditorialità e del talento di Roberto Dibenedetto, Nove25 è stato il primo brand ad offrire ai clienti un gioiello personalizzato, unito ad un gusto contemporaneo e non convenzionale nella lavorazione dell’argento. I suoi bracciali e le sue collane, i suoi orecchini e i suoi anelli, uniscono la tradizione italiana ad un gusto metropolitano. Ed ecco che, nei laboratori del marchio, nascono gioielli unici.

Per la riapertura dei suoi store, e per l’inaugurazione del nuovo punto vendita, Nove25 ha adottato tutte le norme anti Covid-19, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e del personale. I commessi indosseranno sempre mascherine lavabili e riutilizzabili, e si occuperanno della pulizia di pavimenti, superfici espositive e superfici di servizio due volte al giorno, avvalendosi dei prodotti di un’azienda specializzata. Ogni notte, inoltre, uno spray sanificante igienizzerà gli store. Per una ripartenza sicura, e piena di ottimismo.