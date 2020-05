Capossela e Riondino per rilanciare il Museo Archeologico di Taranto

Il MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto presenta in diretta facebook, lunedì 18 maggio alle ore 18, la sua nuova piattaforma digitale in 8 lingue

Lunedì 18 maggio alle 18, nel corso della Giornata Internazionale dei Musei, il Direttore Eva Degl’Innocenti presenterà la piattaforma digitale MArTA in 8 lingue in una diretta Facebook sulla pagina del Museo. La nuova normalità richiede rinnovati strumenti di fruizione, anche per i musei, e il MArTA, Museo Archeologico Nazionale Di Taranto, ritorna nel nuovo scenario con uno strumento digitale altamente inclusivo, tappa di un ampio progetto di rinnovamento e di valorizzazione denominato “Il Museo MArTA 3.0”. Finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020, il piano di rilancio del Museo ha visto cambiare radicalmente, in questo ultimo biennio, anche le modalità di fruizione da parte dell’utenza, in un percorso tracciato nel segno della nuova identità visiva e digitale del MArTA.

Uno dei più importanti musei archeologici al mondo per la storia delle sue collezioni e la ricchezza del patrimonio culturale del suo territorio si dota quindi di un nuovo strumento digitale, una piattaforma web che arricchisce e rinnova la sua offerta, preparandosi alla riapertura.





“Oggi si apre una nuova fase per il museo MArTA. Lo scenario in cui torneremo ad interagire vedrà il museo fortemente orientato a considerare la persona- utente al centro di tutti i processi di fruizione” spiega il Direttore Eva Degl’Innocenti, “attraverso una nuova strategia digitale continueremo a creare contenuti di alto valore puntando sul coinvolgimento emotivo e la partecipazione attiva e sociale del visitatore, consentendogli di iniziare l’esperienza prima di arrivare al museo e di continuare dopo. L’offerta digitale è complementare alla visita fisica”.



La presentazione si terrà lunedì 18 maggio alle ore 18 attraverso una diretta Facebook sulla pagina del MArTA.Dopo i saluti istituzionali del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessore Regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Taranto Fabiano Marti, la direttrice Degl’Innocenti illustrerà le caratteristiche della piattaforma digitale introducendo il tema di come reinventare il futuro nel mondo della cultura, dei musei e dell’arte nello scenario definito “new normal” attraverso nuove frontiere attraverso cui gli enti museali potranno coinvolgere il pubblico, utilizzando le possibilità offerte dal digitale per definire una rinnovata crescita collettiva basata sul coinvolgimento.

L’evento, moderato dalla giornalista Maristella Bagiolini, vedrà la presenza del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN Paolo Giulierini, che parlerà dell’importanza degli archivi digitali e del loro rapporto con la fruizione, di Michele Riondino, attore e organizzatore dell'Uno Maggio Taranto, di Alberto Mattiello, Head of Future Thinking di Wunderman Thompson Miami, uno degli speaker più conosciuti a livello mondiale nel settore dell’innovazione e di Gaetano Contento, CEO di Never Before Italia, azienda che con Meeting Planner si è aggiudicata la gara ad evidenza pubblica relativa al progetto di rinnovamento e di valorizzazione denominato “Il Museo MArTA 3.0”.



“Abbiamo deliberatamente scelto di chiamarla piattaforma perché, per noi, si tratta di un corpo vivo, epicentro di un’interazione di valore tra il museo ed il suo pubblico attuale e prospettico” illustra Gaetano Contento, “un punto di incontro tra domanda e offerta di cultura, servizi e contenuti di valore in un mercato digitale fatto di bit all’interno del quale generare un’economia dell’informazione e dare un contributo nel percorso di crescita collettiva. È per questo che abbiamo puntato su un prodotto che fosse: interattivo, omnicanale, inclusivo, ubiquo, che consente al MArTA di portare i suoi reperti al di fuori di uno spazio solo fisico”.



“La Puglia si arricchisce di un nuovo strumento di fruizione” spiega Maddalena Milone, CEO di Meeting Planner, “un sito in 8 lingue che ci pone come benchmark nel mondo della cultura italiana e che consentirà ai turisti di lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, cinese e araba di vivere l’esperienza di questo grande attrattore culturale della nostra regione”.



Il MArTA si propone come elemento positivo di crescita di una città di cui troppo spesso emergono solo elementi negativi. L’evento si concluderà con un saluto molto speciale, quello dell’artista Vinicio Capossela, che regalerà una lettura, dedicata al MArTA, tratta dal libro “Dalle Macerie” di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore tarantino.