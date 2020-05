Il benvenuto di Ilary Blasi alla sua capra nana

Con una story su Instagram, Ilary Blasi mostra il “volto” della nuova arrivata: una capretta tibetana, stretta tra le braccia di Isabel.

Così, la famiglia Totti si allarga: oltre al cane Ariel e al gatto Donna Paola, una capretta è pronta ora a zampettare nella grande villa all’Eur.

Isabel e Chanel, una passione per gli animali

“Benvenuta”, scrive Ilary Blasi commentando una foto di Isabel con in braccio la capretta tibetana. Una new entry decisamente originale, nuova compagna di giochi del cane e del gatto di casa.

Del resto, che le piccole di casa Totti amino gli animali è cosa nota. Chanel soprattutto. Lo ha raccontato Totti tempo fa, nel corso di una chiacchierata social con l’amico Bobo Vieri. «Se fosse per lei casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria», spiegava. Per poi confessare, parlando della sua gatta Canadian Sphynx: «Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato. Non puoi capire, la sera dorme nel letto, non mi sembra vero».

Come avrà reagito l’ex calciatore all’arrivo della capretta? Non è dato saperlo.