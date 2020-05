Fase 2, dove sono andati i vip per la loro prima uscita

C’è chi esce per una passeggiata, da sola o coi figli, e chi esce per lavoro: ecco la Fase 2 dei vip

Chiara Ferragni e Fedez salutano Franco (papà di Fedez, rimasto con loro durante la quarantena e tornato ora dalla moglie) e portano il piccolo Leo a fare una passeggiata . In serata, il rapper affida a Instagram i suoi pensieri: “Vedere tutte le persone con le mascherine mi ha un po’ destabilizzato perché ti fa capire che il mondo è cambiato e per un po’ non sarà più quello di prima”, commenta nelle sue Stories.

Così, anche i vip hanno abbandonato le loro residenze dorate per qualche ora, regalandosi una piccola pausa dall’isolamento. Con mascherine e (spesso) guanti, ecco quale meta hanno scelto per la loro prima uscita post Fase 1.

“4 Maggio. Fase 2. Uscire di casa e vedere la pasticceria aperta dove facevo colazione. Incontrare per strada persone che non vedevo da un po'. Ho sorriso, sotto la mascherina. Spero che l'inizio di questa ripresa e il bisogno di ricominciare continui con grande rispetto, responsabilità e senso civico verso tutti” scrive Bianca Atzei , che esce col suo cagnolino.

Anche Elisabetta Gregoraci torna ad uscire col figlio Nathan , avuto da Flavio Briatore. “Dopo quasi due mesi sono uscita con Nathan a fare una passeggiata, lui all’inizio era molto impaurito dalla situazione che stiamo vivendo e non aveva voglia di uscire. Abbiamo fatto un piccolo giro. È compito dei genitori rassicurare i figli mantenendo un clima sereno e tranquillo in questa nuova normalità”, scrive su Instagram.

Passeggiata mattiniera anche per Simona Ventura, che si fa fotografare davanti al Castello Sforzesco e scrive: “Con la prima passeggiata mattutina si torna alla (quasi) normalità. Milano, non ti ho mai sentito così vicina”.

Fase 2, i vip e il lavoro

La Fase 2, per molti vip, fa rima con ritorno al lavoro. Chiara Ferragni torna dopo due mesi negli uffici della sua società, la Chiara Ferragni Collection, per una lezione via Zoom con la RCS Academy Business School.

Giacca rossa e mascherina dorata, Caterina Balivo scrive su Instagram: “Ci vediamo oggi in diretta a Vieni da me. Intanto volevo chiedervi... ma voi, l’allitterazione, quando l’avete studiata? Già in seconda elementare? Perché io questa mattina ho dovuto fare un ripasso veloce per spiegarla a mio figlio”. E si dirige verso gli studi Rai.