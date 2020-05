Che Spettacolo!

È quello che esclamiamo quando qualcosa ci stupisce, ci entusiasma o ci lascia senza fiato. Lo avremo detto mille volte davanti al film del cuore, ascoltando quella canzone che ha fatto da colonna sonora ai nostri ricordi o quando, a notte fonda, non riusciamo a staccarci dall’ultima serie TV.

Siamo partiti proprio da qui per immaginare uno spin-off del nuovo sito di Sky TG24. Il 2019 è stato l’anno in cui abbiamo posto le basi per una crescita esponenziale del nostro traffico. Siamo passati dai 7,5 milioni di visitatori del gennaio 2019 a 12,5 milioni nel gennaio 2020, fino ai quasi 27 di marzo. Analizzando questi dati abbiamo visto salire la curva dell’interesse nei confronti dei contenuti di spettacolo che hanno acquistato sempre maggiore centralità nella nostra proposta editoriale.

Ecco perché abbiamo pensato fosse necessario creare un contenitore ad hoc con un design innovativo, che permettesse all’utente una navigazione più semplice, veloce e immediata. Un magazine digitale dove raccogliere le notizie di cinema, serie TV, musica e TV-show, con una particolare attenzione al mondo del fashion e a tutta la galassia dell’intrattenimento. Un contenitore ancora più video based: un tratto distintivo da sempre al centro della proposta digitale di Sky TG24 ma che adesso diventa una chiave di unicità per favorire una migliore interazione con i social media e per garantire una user experience unica da mobile.

Insomma, nasce Spettacolo.

Uno spazio di informazione, dibattito e confronto su tutti i temi dello Show Business. Ma anche un filtro per consigli di ascolto e visione. Oggi abbiamo a disposizione molto più contenuto di quanto potremo mai fruirne. Abbiamo film, libri, serie, album, reportage, trasmissioni, documentari, podcast…da tutto il mondo e a portata di clic. C’è quindi bisogno di guide, indicazioni, recensioni e dritte che potrete trovare qui, su queste pagine.

E non è un caso essere online oggi. In questo tempo sospeso, complesso e pieno di incertezze. Lo abbiamo realizzato in smartworking pensando a tutti coloro che lavorano in modalità smart. Lo abbiamo pensato per tutti coloro che, come noi, sono rimasti a casa e che hanno occupato il loro tempo per informarsi ma anche per distrarsi recuperando vecchi film, riscoprendone di nuovi, guardando una prima visione insieme ai propri cari, ascoltando musica sulle parole di un bel libro e facendo binge watching con un panino sul divano.

L’informazione digitale di Sky TG24 cambia.

E sarà uno Spettacolo.