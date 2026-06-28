Matrimonio in casa The Jackal, Aurora Leone e Simone Ruzzo sposi

"C'erano dei pioppi altissimi, un fiume, una Panda e tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso". È il mese dei matrimoni giugno è anche Aurora Leone si è sposata, a San Leucio, in provincia di Caserta, dopo averlo annunciato mesi fa con il suo Simone Ruzzo membro del collettivo dei The Jakal, e ha scelto anche lei Instagram per rendere note le sue nozze con una foto che la inquadra accanto al neo sposo in esterna e un bellissimo panorama di pioppi a fare da sfondo. Come nel caso di Francesca Michielin, esattamente lo stesso giorno, i due componenti del gruppo The Jackal hanno scelto una cerimonia riservata.