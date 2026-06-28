Matrimonio in casa The Jackal, Aurora Leone e Simone Ruzzo sposi

Matrimonio in casa The Jackal, Aurora Leone e Simone Ruzzo si sono sposatiSpettacolo
La sposa è arrivata in Panda con la canzone "Il Mondo" di Jimmy Fontana, poi il rito con lo scambio di promesse. Qualche giorno prima gli Zero Assoluto hanno fatto una dedica alla futura sposa con il brano "Per Dimenticare"
"C'erano dei pioppi altissimi, un fiume, una Panda e tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso". È il mese dei matrimoni giugno è anche Aurora Leone si è sposata, a San Leucio, in provincia di Caserta, dopo averlo annunciato mesi fa con il suo Simone Ruzzo membro del collettivo dei The Jakal, e ha scelto anche lei Instagram per rendere note le sue nozze con una foto che la inquadra accanto al neo sposo in esterna e un bellissimo panorama di pioppi a fare da sfondo. Come nel caso di Francesca Michielin, esattamente lo stesso giorno, i due componenti del gruppo The Jackal hanno scelto una cerimonia riservata.
comica e attrice
Il gruppo artistico The Jackal è stato fondato nel 2005 da Ciro Priello, Simone Ruzzo e Francesco Ebbasta: insieme hanno iniziato il percorso della comicità sul web, a partire da Lost in Google, per poi passare in tv al cinema e anche a teatro. Aurora Leone, classe 1999, cresciuta nel Casertano, è entrata a far parte del gruppo nel 2019, dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Italia's Got Talent. La sposa è arrivata in Panda con la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana (canzone che ha messo anche come sottofondo alle foto postate su Instagram), poi il rito con lo scambio di promesse. Qualche mese fa l'annuncio delle nozze sempre sui social. Soltanto durante l'ultima puntata del format dei The Jackal Concertiny, uscita il 25 giugno, gli Zero Assoluto hanno fatto una dedica alla futura sposa con il brano Per Dimenticare annunciando che mancava solamente un giorno.