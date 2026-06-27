Francesca Michielin e Davide Spigarolo sposi. Le immagini della festa

"Finalmente mi hai baciato. Vado a dormire con il cielo in bocca". E' il post della cantante Francesca Michielin sul suo profilo social che ha sposato ieri Davide Spigarolo dopo quattro anni d'amore in una cerimonia intima e romantica nella Pieve di Sant'Eusebio, a Bassano del Grappa, dove la cantante è cresciuta. Gli sposi hanno scelto un centinaio di girasoli per gli addobbi della parrocchia.

Le immagini della festa sui social

Dalle foto postate sul profilo Instagram dell'artista si vede che per le nozze ha scelto di indossare un abito semplice bianco senza orpelli, capelli sciolti, scarpe bianche con tacchi bassi. Lui un completo color tabacco con un girasole all'occhiello. L'abate don Andrea Guglielmi nell'omelia ha citato canzoni di Francesca Michielin. Ha fatto anche riferimento al mondo dello sport da cui proviene Davide Spigarolo, ex saltatore in alto, ora preparatore atletico, figlio di Gabriella Dorio, oro olimpionico nei 1500 metri a Los Angeles 1984. Gli sposi si sono allontanati in Vespa, muniti di casco, lei seduta con le gambe entrambe di lato per via dell'abito lungo, verso la location segreta dei festeggiamenti. Un mini video del giro in vespa è sul profilo di Francesca sorridente. Tantissimi i commenti di amici artisti e fan che hanno fatto gli auguri alla coppia.