Radio Italia Live a Palermo, da Achille Lauro a Sal Da Vinci

47mila persone assisteranno a Palermo al concerto di Radio Italia, evento gratuito, stasera dalle 20.40 e in diretta su SKY UNO. In scaletta le esibizioni di 13 artisti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Samuray Jay
Il caldo torrido di Palermo non spegne la febbre dell’attesa a poche ore dal più grande evento musicale gratuito dell’estate. In tanti sfidano il sole e la temperatura resa ancora più pesante dato l’alto tasso di umidità e già dal primo pomeriggio, per assistere alle prove, in questa domenica così come era stato ieri, raggiungono le transenne che separano il palco dall’area allestita al Foro Italico, tra il centro storico e il mare di Palermo, in cui quarantasettemila persone potranno assistere al Radio Italia Live Il concerto che torna nel capoluogo siciliano dopo la tappa di Milano, dalle 20.40 in diretta su Sky Uno.
gli artisti in garA
La prima a salire sull’immenso palco tra la città e il mare per il sound check è Serena Brancale, reduce dal successo di “Al mio paese” il brano – a tre voci con Levante e Delia - più trasmesso nella prima settimana di giugno dalle radio italiane, primo nella classifica di EarOne. Toccata e fuga con ritorno in giornata a Bari dove la attende un concerto per poi tornare domenica a Palermo per essere sul palco del radio Italia Live il Concerto.
Seguono le Bambole di Pezza. Al pubblico non sfugge la data del 27 giugno, il 31esimo compleanno della cantante Cleo, che raggiunge i suoi ammiratori dalla pedana che collega il palco e ringrazia tutti, commossa. E’ la prima volta a Palermo per la band tutta al femminile che già dalle prove lascia a bocca aperta, tecnici e spettatori, con il medley super rock di Whola lotta love dei Led Zeppelin e Occhi di gatto di Cristina D’avena.
Il sound compatto della band composta da Morgana, Dani, Xina e Kaj e la voce straordinariamente potente di Cleo squarciano il silenzio del sonnolento pomeriggio palermitano e dopo le prove si concedono un tour in questa città che le ammalia e le incuriosisce, lasciando il palco, per il check, a Irama, Ermal Meta e poi in serata a Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci. Francesco Gabbani ha provato la sera prima e la lunga lista dei soundcheck si conclude in questa domenica con Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Pinguini tattici nucleari, Samurai Jay.
Tredici gli artisti in scaletta, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori mentre sul palco e nel backstage, si alterneranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che introdurrà le schede di ogni artista. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino.
Apertura cancelli alle 18.30 e da mezzanotte alcune corse di treni speciali notturni faciliteranno il ritorno a casa degli spettatori.