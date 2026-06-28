Radio Italia Live a Palermo, da Achille Lauro a Sal Da Vinci

47mila persone assisteranno a Palermo al concerto di Radio Italia, evento gratuito, stasera dalle 20.40 e in diretta su SKY UNO. In scaletta le esibizioni di 13 artisti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Samuray Jay

Il caldo torrido di Palermo non spegne la febbre dell’attesa a poche ore dal più grande evento musicale gratuito dell’estate. In tanti sfidano il sole e la temperatura resa ancora più pesante dato l’alto tasso di umidità e già dal primo pomeriggio, per assistere alle prove, in questa domenica così come era stato ieri, raggiungono le transenne che separano il palco dall’area allestita al Foro Italico, tra il centro storico e il mare di Palermo, in cui quarantasettemila persone potranno assistere al Radio Italia Live Il concerto che torna nel capoluogo siciliano dopo la tappa di Milano, dalle 20.40 in diretta su Sky Uno.

gli artisti in garA

La prima a salire sull’immenso palco tra la città e il mare per il sound check è Serena Brancale, reduce dal successo di “Al mio paese” il brano – a tre voci con Levante e Delia - più trasmesso nella prima settimana di giugno dalle radio italiane, primo nella classifica di EarOne. Toccata e fuga con ritorno in giornata a Bari dove la attende un concerto per poi tornare domenica a Palermo per essere sul palco del radio Italia Live il Concerto.

Seguono le Bambole di Pezza. Al pubblico non sfugge la data del 27 giugno, il 31esimo compleanno della cantante Cleo, che raggiunge i suoi ammiratori dalla pedana che collega il palco e ringrazia tutti, commossa. E’ la prima volta a Palermo per la band tutta al femminile che già dalle prove lascia a bocca aperta, tecnici e spettatori, con il medley super rock di Whola lotta love dei Led Zeppelin e Occhi di gatto di Cristina D’avena.