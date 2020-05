Mario Biondi in diretta radio: "Sarò papà per la nona volta"

Una splendida notizia per Mario Biondi, pronto a diventare nuovamente padre. La sua famiglia, già alquanto ampia, è pronta ad allargarsi ulteriormente. Tra non molto potrà abbracciare la piccola Matilda, nona figlia del celebre artista.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Biondi che, intervistato da “Radio2 Social Club”, ha voluto condividere con giornalisti e fan la splendida notizia. Nonostante il cantante sia notoriamente geloso della propria privacy, ha voluto fare uno strappo alla regola, condividendo un brandello della propria vita familiare.

In passato ha avuto modo di spiegare quanto tenga ai propri figli, spiegando le difficoltà incontrate nel provare a conciliare il ruolo di padre con il lavoro da artista: “Si tratta di una lotta importante e impegnativa, che intendo fermamente portare avanti. Non voglio che i miei figli crescano soltanto con la madre. Voglio prendere parte alla loro educazione, come padre. Faccio i salti mortali pur di vederli”.

Una grande famiglia unita dalla passione per la musica: “Tutti cantano e suonano, in linea di massima. Il più grande canta e strimpella la chitarra, oltre a suonare la batteria”. Per le due bambine ci sarà magari spazio nei suoi tour, come coriste. Cantano entrambe e papà Mario non potrebbe essere più orgoglioso.

Mario Biondi, una famiglia allargata

Ben nove figli per Mario Biondi, che ne ha avuti sei da Monica, una donna di cui si sa poco, con la quale ha vissuto una lunga storia d’amore. La madre dei suoi primi bambini non fa parte del mondo dello spettacolo, e ha dato alla luce: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario.

Nel 2015, impegnato sentimentalmente con l’ex Miss Italia Giorgia Albarello, è diventato padre per la settima volta. Ha abbracciato la piccola Mia, seguita da Mil. A breve si aggiungerà al gruppo anche Matilda, con Biondi che non ha mai rivelato l’identità della madre, così da proteggere la propria amata famiglia allargata.