Da protagonista di Uomini e Donne a influencer seguitissima su Instagram, ecco chi è Alessia Messina

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, Alessia Messina continua ad essere una vera protagonista sui social. Su Instagram sono quasi 500 mila i followers che seguono il suo account, ricco di scatti sensuali e accattivanti in grado di attirare migliaia di commenti. Il suo carattere esplosivo si fa notare anche nella gestione del suo social, infatti l’ex corteggiatrice non replica ai tanti commenti (a volte non proprio educatissimi) e preferisce far parlare le sue foto. Una scelta ben precisa per una ragazza passionale e sanguigna che non si è mai tirata indietro. Durante questo periodo di quarantena a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), sono tantissimi i commenti arrivati e continuano a crescere anche i fan della ragazza.

La carriera di Alessia Messina

Nata il 5 ottobre 1993, Alessia Messina vive a Paternò e non ha mai disdegnato le telecamere. Nel 2012 è arrivata alle semifinali del programma ‘Veline’. All’epoca rivelò anche il suo sogno lavorativo, cioè quello di diventare carabiniere perché trovava appassionante la possibilità di poter collaborare con la giustizia. Alessia Messina ha raggiunto la popolarità come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi a Uomini e Donne. Scelta dal ragazzo, i due hanno intrapreso una storia d’amore che è stata messa a dura prova dalla partecipazione a Temptation Island. Nonostante le tante incomprensioni, la coppia è riuscita a lasciare il programma insieme decisa a costruire una vita al di fuori del reality. Poco dopo però è arrivata la rottura e Amedeo Andreozzi motivò così la decisione: “A volte si fanno cose che non si ha intenzione fare. A volte si compiono gesti che in seguito ci daranno tormento in quanto fatti, ma fatti solo a fin di bene. Insomma, ci ritroviamo a fare degli errori con l’inconsapevolezza di farli, perché consapevoli di quello che volevamo. Ma sbagliando. C’è un inizio ed una fine a tutto”.

Il nuovo lavoro di Alessia Messina

Accostata ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, in realtà Alessia Messina ha cambiato vita da diverso tempo. Oltre a postare scatti in grado di rapire i followers, la giovane siciliana ha raccontato di essere stata assunta in un call center e ha svelato di essere molto felice e soddisfatta, tanto che sembra non abbia intenzione di tornare in tv. Con una storia pubblicata sui social e il messaggio "Però le cuffie mi stanno bene" aveva annunciato a tutti il suo nuovo lavoro. Inoltre aveva anche pubblicato in una storia una chat nella quale parlava con un'amica della sua nuova occupazione. "Io sono già sclerata al primo giorno" aveva scritto. Sembrano lontani i tempi della tv ma Alessia Messina continua a far innamorare i suoi followers.