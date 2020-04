Johnny Depp sbarca su Instagram: ecco la prima foto

Johnny Depp apre il suo profilo Instagram e fa il pieno di fan. L’occasione? Il lancio della cover di “Isolation”

Alla fine, anche Johnny Depp ha ceduto al fascino dei social. Tra gli ultimi attori rimasti a non avere ancora un profilo Instagram, la star dei “Pirati dei Caraibi” ha fatto il suo debutto su Instagram. Un debutto che porta con sé una novità. Per i fan del Johnny Depp attore, ma anche per chi conosce (e ama) il Johnny Depp musicista. Johnny Depp, il debutto su Instagram Ha aperto il suo profilo Instagram solamente il 15 aprile, pubblicando due post: una foto e un video. Ma, a neanche 24 ore di distanza, Johnny Depp può contare già su 1,8 milioni di followers. Un successo incredibile, che ricorda il debutto social di Jennifer Aniston dello scorso ottobre. “Occasional Thespian” (attore occasionale): così si definisce Depp sul suo profilo. Un profilo che rimanda al video di “Isolation”, cover di John Lennon. Ci volevano dunque un lancio musicale e un lockdown dovuto al Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) per convincere la star a fare capolino sui social. “Ciao a tutti, sto girando qualcosa di nuovo per voi. Datemi un minuto” ha scritto, a commento di una foto che lo ritrae seduto con delle candele davanti a sé. E, poco dopo, eccolo infatti pubblicare un video: 8 minuti in cui si racconta ai suoi fan, mettendo per un attimo da parte quella timidezza che da sempre lo contraddistingue. «Questa è la mia prima esperienza nel mondo dei social media. Non ne avevo mai avvertito l’esigenza. Ma ora è giunto il momento di aprire un dialogo, ora che stiamo combattendo questo nemico invisibile che sta portando nelle nostre vite una tragedia così grande. Senza cure, le persone muoiono», ha detto l’attore. Che, come Angelina Jolie e molti altri vip, ha pensato ai bambini. Ai figli di quelle mamme e di quei papà che hanno perso il lavoro a causa della pandemia e, ora, non hanno neppure un pasto caldo su cui contare.

Johnny Depp canta “Isolation”

Nel suo lungo videomessaggio, Johnny Depp ha parlato dei più poveri. Ha invitato tutti ad aiutare, aprendo gli occhi su chi non ha una casa in cui auto-isolarsi. Su chi è colpito dal virus, e dalle sue conseguenze economiche. Così, ha presentato la sua nuova opera musicale: “Isolation”, cover dell’omonima canzone di John Lennon. «Io e Jeff abbiamo registrato questa canzone un anno fa. Si chiama "Isolation": le parole profetiche di Lennon sono poesia pura e ci sono sembrate perfettamente calzanti con quello che sta succedendo ora» ha spiegato. Raccontando così l’iniziativa a cui lui e Jeff Beck (leggendario chitarrista del rock-blues, chiamato a sostituire Eric Clapton negli Yardbirds) hanno dato vita. Estratto dal primo album di John Lennon come solista, “Isolation” descrive a pieno il momento in cui viviamo. «Il testo di Lennon dice: “Abbiamo paura di tutti / Paura del sole”. Ci è sembrato davvero profondo in questo momento, questo brano sull'isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo sentire, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o anche solo che vi aiuti a passare il tempo, e a resistere in questo isolamento insieme», ha raccontato Depp. Che, con Beff, pubblicherà presto anche un album.