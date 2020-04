Javier Rojas, chi è il ballerino in finale ad Amici 2020

Tra i finalisti chiamati a contendersi la vittoria di “Amici 2020” vi è il ballerino Javier Rojas. Un ballerino dalla forte personalità e dal sicuro talento che, all’interno del talent, non ha fatto parlare solamente per le sue performance: s’è innamorato, ha dimenticato la sua fidanzata, ha più volte minacciato d’andarsene.

Ma chi è per davvero Javier Rojas?

Javier Rojas, chi è

Nato a L’Avana (Cuba) il 14 maggio 1997, Javier Rojas è originario del quartiere di Vedado. Quello per la danza è un amore che lo accompagna da sempre, sin da quando è solo un bambino: a 10 anni i genitori lo iscrivono alla Scuola Nazionale di Balletto cubana e, successivamente, studia con il ballerino Carlos Acosta. Cubano naturalizzato britannico, Acosta ha danzato per le migliori compagnie al mondo, dalla Houston Ballet all’American Ballet Theatre, dall’English National Ballet sino alla Royal Ballet (dal 1998 al 2015).

Con lui, Javier si esercita. Cresce umanamente e professionalmente, sino a volare in Svezia: qui entra nella Royal Swedish Ballet e inizia ad esibirsi al Kungliga Operan, il Teatro dell’Opera di Stoccolma. Per “Amici 2020” ha messo in stand-by la sua carriera. E anche il suo amore. Javier è (o meglio era) fidanzato infatti con Solveij Janselme, fotografa, videomaker e motion designer.

“Ciao a tutti. Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, ma io e Javier ci siamo lasciati da circa dieci giorni, quattro giorni prima che lui entrasse in casetta. Dunque niente paura, non stiamo più insieme”, ha scritto Solveij sui social a fine febbraio. Lasciando così Javier libero di frequentarsi con Talisa, concorrente di “Amici 2020” tra i primi eliminati della fase finale.

Javier Rojas ad “Amici 2020”

Nella scuola di “Amici”, Javier Rojas è emerso subito per il suo talento. Amatissimo da Alessandra Celentano, ha ben presto conquistato anche Veronica Peparini e Timor Steffens, sebbene quest’ultimo lo abbia spesso ripreso per il suo carattere indisciplinato e per i ritardi collezionati alle lezioni di danza. Paragonato a Rafael Quenedit (talentuosissimo ballerino dell’edizione 2019), secondo la Celentano è il miglior danzatore che al talent quest’anno si è presentato. Ed è un artista a tutto tondo.

Tuttavia, il carattere di Javier non è molto facile. All’interno del programma ha avuto un flirt con Talisa, quando non era chiaro se fosse ancora fidanzato o meno. E ha fatto delle avances alla professionista Virginia Tomarchio. «Se mi eliminano, dormo con te! Te lo sto dicendo già adesso. Ti avverto. Almeno non te ne andare, eh, se succede qualcosa» le ha detto. Intanto, spendeva parole d’amore per Talisa. E ripensava alla ex. Senza contare i litigi: con Gaia e Giulia (anche loro in finale), con i professori, persino con Maria De Filippi. Insomma, un talento… fumantino!