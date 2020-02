Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una storia d’amore a dir poco rocambolesca. Si tratta senza dubbio di una delle coppie vip più celebri in Italia, così come tra le più seguite e paparazzate. La loro è un’attrazione travolgente, che li trascina in un vortice di bugie nelle prime fasi della loro relazione.

L’inizio della storia

Il tutto ha inizio tra i corridoi degli studi di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi. Al tempo erano entrambi fidanzati. Stefano era infatti al fianco di Emma Marrone. La cantante ha particolarmente subito il colpo di questo tradimento, soprattutto perché le sue varie fasi si sono dipanate sui giornali di gossip. Lei era invece fidanzata con l’ormai ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Per l’argentina si è trattato della prima grande storia d’amore dopo quella con Marco Borriello. Un amore turbolento e passionale, ricco di storie secondarie, che hanno coinvolto l’ex di lui, Nina Moric, e il figlio che hanno avuto.

Stefano rappresentava per Belen un nuovo inizio ma, col tempo, è stato evidente come la chimica tra i due fosse accompagnata da ben altro. Il ballo li ha di certo uniti e, tra una coreografia e l’altra, ad “Amici” è scoppiata la passione. Un vero e proprio incendio, con lo scandalo del tradimento che ha occupato per settimane le prime pagine dei giornali di settore. Dalle uscite segrete alla relazione portata allo scoperto. Baci, fughe d’amore ed ecco servita la coppia dell’anno 2012.

L’arrivo di Santiago

Di colpo nelle foto pubblicate tra i due spunta un elemento nuovo. Si tratta di un anello di fidanzamento. I due non scherzano e quello che c’è tra loro non è affatto un flirt estivo. Se sono arrivati al punto di porre fine alle rispettive storie è solo perché hanno fin da subito provato qualcosa di forte.

I primi sospetti di una gravidanza si sono diffusi già nel 2012 e nel 2013 ecco giungere la certezza. Le forme di Belen non lasciano dubbi e la coppia accoglie il piccolo Santiago, nato il 9 aprile 2013. Il web si innamora ulteriormente della coppia, ormai a un passo dal matrimonio.

Le nozze

I due annunciano le nozze per settembre 2013. La chiesa scelta diventa rapidamente virale sul web. Si tratta di una piccola chiesetta a Comignago, in provincia di Novara. Stefano e Belen diventano marito e moglie il 20 settembre 2013 e nessuno sembra poterli separare. Presenti l’uno al fianco dell’altra a ogni evento. Una coppia forte e rocciosa ma soprattutto una splendida famiglia. Il web col tempo inizia a fare la conoscenza di Santiago, che su Instagram diventa sempre più protagonista delle storie dei suoi genitori.

I fotografi impazziscono per loro al Festival del Cinema di Venezia 2014, quando sul red carpet si lasciano andare a un appassionato bacio, che fa rapidamente il giro del web. Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che alla fine del 2015 la coppia si sarebbe separata.

La rottura

Qualcosa non andava più e le voci su una profonda crisi iniziarono a circolare. Tante le motivazioni circolate sul web ma la verità è qualcosa che conoscono soltanto Belen e Stefano. La showgirl pubblica un post nel 2015: “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse di nostro figlio”.

Tutto sembra davvero finito, per sempre. I due iniziano la loro vita da single dopo aver condiviso qualsiasi cosa per anni. Permangono gli ottimi rapporti, soprattutto per Santiago, che di certo non perde suo padre, costantemente presente, nonostante sia lui che Belen si impegnino in alcune relazioni.

È lei in particolare a portare avanti una relazione. Nel 2016 si vocifera di un interesse per il pilota Iannone. In breve la storia viene confermata, con scatti alla luce del sole e interviste. Sembra una storia seria, anche se le ferite del matrimonio con Stefano restano. Belen è di certo molto più indipendente e non si registra quella totale unione social e lavorativa passata. Nel 2018 la fiamma si spegne, con Belen che torna single.

L’amore ritrovato

In tutto questo tempo, dalla rottura alla fine della storia con Iannone, Belen non ha mai smesso di avere rapporti con Stefano. I due hanno deciso fin da subito che Santiago non avrebbe dovuto pagare per la fine del loro matrimonio.

I rapporti però sembravano amichevoli e null’altro. Tutto cambia però a marzo del 2019. Entrambi sono ospiti alla sfilata Atelier EME Fashion Show. Sono seduti di fianco e, quando non bersagliati dai fotografi, ridono e scherzano con grande complicità. I fan tornano a sperare e, se non bastasse questa curiosità, ad aprile si mostrano più uniti e teneri che mai per il compleanno di Santiago.

Il piccolo ha compiuto 6 anni e come regalo ha ottenuto una nuova unione familiare. Da allora Belen e Stefano non si sono più lasciati. Ritrovatisi finalmente, avendo avuto il tempo di lavorare su di sé e capire gli errori fatti. Stefano ha dichiarato d’essersi rimboccato le maniche per poterla riconquistare: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e fatto dei sacrifici”. Ora nessuno sembra in grado di poterli separare.