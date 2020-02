La Fashion Week milanese è entrata nel vivo e, mentre la moda va in scena in passerella, è sui social che si “gioca” tutto.

Influencer famosissime e celebrities emergenti condividono i loro look e postano immagini delle sfilate, con numeri impressionanti. Il brand più condiviso e discusso? Senza dubbio Gucci, con 8 milioni di views e 22,6 milioni di interazioni. Ma ecco tutto sulla MFW vista dai social.

Achille Lauro e Boss Doms da Gucci

Il sodalizio tra la coppia Achille Lauro - Boss Doms e Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, non è certo un mistero: basti pensare ai look da lui ideati per Sanremo. Così ecco che, in prima fila alla sfilata del brand, c’erano proprio i due artisti: “Una persona a dir poco adorabile”, ha commentato Boss Doms su Instagram.

A dir poco eccentrici i look sfoggiati: tre pezzi verde e camicia azzurra per Achille Lauro, completo beige e occhiali con macro catena per Boss Doms.

Le nuove influencer

Non c’è Fashion Week senza influencer: ogni anno le strade s’affollano di star del web, tra volti noti e altri emergenti. Questa volta è toccato alle micro influencer diventate vere e proprie It Girl, a cominciare da Emili Sindlev che - nativa di Copenaghen - ha spianato la strada alle sue colleghe nordiche: da Thora Valdimars e Jeanette Madsen (designer del brand Rodarte) alle tedesche Caro Daur, Xenia Adonts e Leonie Hanne.

La russa Evangelie Smyrniotaki, invitata da Prada, è stata nominata ambasciatrice dalla Camera Nazionale della Moda Italiana mentre - tra i volti più fotografati di questa MFW - troviamo le asiatiche Yoyo Cao e Susie Lau, la californiana Paola Alberdi (firma di una collezione per Amazon Fashion) e la francese Chloé Harrouche, amatissima da Max Mara e da Bottega Veneta.

Le celebrities italiane

Quando arrivano loro, i fotografi si scatenano: stiamo parlando delle influencer nostrane, protagoniste di ogni Fashion Week che si rispetti. A cominciare da Chiara Ferragni che, protagonista alle sfilate (da Fendi a Prada, fino a Moschino), ha anche lanciato la sua Eyelike Bag, la prima borsa del marchio Chiara Ferragni Collection.

Segue a ruota Beatrice Valli. Incinta del terzo figlio, la celebre influencer italiana ha dominato la scena da Alberta Ferretti ed è stata seguita ovunque dai paparazzi. Boom di like per i suoi look su Instagram, così come per Elisabetta Canalis (e il suo seno nudo), Melissa Satta (straordinaria da Max Mara) e Marica Pellegrinelli.

Le modelle vip

Tra i tanti volti sconosciuti che in passerella sfilano ce ne sono alcuni che, per le strade della città, scatenano delle vere e proprie cacce al vip: sono le modelle celebrities, gioia dei paparazzi e ispirazione per ragazze sognanti.

Qualche nome? Irina Shayk (in passerella per Etro e per Moschino, in showroom da Furla), Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber, le curvy Jill Kortleve e Paloma Elsesser. Protagoniste delle sfilate, sulle strade e - ovviamente - sui social.

Le sfilate femministe

Commentatissime sui social sono state le sfilate di Prada e Fendi, veri e propri inni al femminismo. «Leggerezza, delicatezza, glamour. Queste caratteristiche femminili sono la vera forza delle donne», ha spiegato Miuccia Prada. Che, nell’allestimento, ha posizionato una scultura di Atlante che regge il mondo sulle spalle.

«Essendo tutte donne forti, possiamo riappropriarci dei codici e dei luoghi comuni del guardaroba femminile, non abbiamo più bisogno dei codici maschili per essere ascoltate», ha invece dichiarato Silvia Venturini Fendi.