di Matteo Rossini

Amanda Lear è un’icona che non ha bisogno di presentazioni. Nel corso degli anni la sua figura ha conquistato milioni di persone diventando una vera e propria leggenda vivente. Nelle ultime ore la musa di Salvador Dalí è tornata al centro dei media per la presenza all’ultima sfilata di Jean-Paul Gaultier in cui ha lasciato il pubblico senza parole grazie a un fisico mozzafiato. Vediamo insieme le foto e scopriamo quanto accaduto.

Amanda Lear: un’icona senza precedenti

Come poter raccontare la carriera di una delle artiste di maggior successo, popolarità, talento e bellezza nella storia dello spettacolo? Da oltre mezzo secolo Amanda Lear domina le scene internazionali muovendosi con leggiadria tra arte, cinema, musica, televisione, moda, scrittura e doppiaggio.

Anno dopo anno l’artista (qui potete trovare tutte le foto più belle di Amanda Lear) è stata in grado di sedurre il pubblico di tutto il mondo diventando un mito vivente.

Amanda Lear e la musica

Il debutto discografico di Amanda Lear avviene con l’album “I Am a Photograph” del 1977. Il disco pone subito l’artista al centro dell’attenzione mediatica grazie soprattutto a due brani divenuti rappresentanti della musica anni ’70: “Tomorrow” e “Queen of Chinatown”.

Negli anni successivi Amanda Lear continua a ottenere grandi riscontri dando mostra di talento, poliedricità e voglia di sperimentare, tra i suoi singoli più celebri “Follow Me”, “Fashion Pack” e “Love Your Body”. Il suo ultimo lavoro discografico risale al 2016, stiamo ovviamente parlando del disco “Let Me Entertain You”.

Amanda Lear: la sfilata per Jean-Paul Gaultier

In queste ore Amanda Lear è tornata al centro dei media di tutto il mondo per la sua presenza all’ultima sfilata di Jean-Paul Gaultier. L’attrice, cantante, modella e scrittrice ha sfilato sulla passerella lasciando tutti i presenti di stucco grazie a un fisico a dir poco mozzafiato.

Amanda Lear ha dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di non avere rivali nel mondo dell’intrattenimento.