Capodanno 2020, come hanno festeggiato le star

Da Dubai alle Maldive, ecco come hanno festeggiato Capodanno le star italiane e non solo

Oltre a fare piani per sè, i fan delle star nazionali e internazionali non hanno perso l'occasione di seguire i propri beniamini sui social, alla scoperta del loro Capodanno da favola. Ecco dunque in che modo i vip hanno festeggiato l'arrivo del 2020.

Lontana dagli eccessi, Federica Pellegrini ha descritto la sua festa di fine e inizio anno un po’ “strana”. Una serata rilassante, trascorsa in amicizia in un locale a Livigno, tra cibo e risate. Natalie Portman ha festeggiato in famiglia e, per quanto riguarda i suoi social, ha voluto tirare le somme dell’ultimo decennio. Dal matrimonio ai figli, dal suo primo film diretto ai tanti cui ha preso parte. Dieci anni tutti da ricordare per lei.

Gabriele Muccino ha invece salutato il 2020 pubblicando uno scatto che lo ritrae con i protagonisti del suo nuovo film, “Gli anni più belli”. Si tratta di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart.

Una delle mete più gettonate dai vip che hanno deciso di concedersi una vacanza è Dubai. Fedez, Chiara Ferragni e il loro piccolo Leone hanno infatti deciso di recarsi lì per salutare il 2020, tra lusso sfrenato e spettacolari fuochi d’artificio. Stessa meta scelta da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la quale è nuovamente in dolce attesa. L’ex bomber si è mostrato sui social in versione papà.

Party stellari per Halle Berry e la modella Kaia Gerber. La prima ha infatti pubblicato una foto che ritrae i suoi tacchi vertiginosi, dando la buonanotte ai propri fan dopo una lunga notte di festeggiamenti. La seconda si mostra invece in bagno il mattino dopo, mentre si lava i denti con dei grandi occhiali da sole sul viso, a nascondere gli eccessi della notte precedente.

Maddalena Corvaglia, come altri, non ha resistito al richiamo della montagna. Sui social ha raccontato le sue vacanze a Courmayeur. Michelle Hunziker si è invece divertita sulle Dolomiti, sciando e realizzando pupazzi di neve con le sue piccole, Sole e Celeste. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, circondati da amici, si sono divertiti in Svizzera, pubblicando anche molti scatti intimi. Un Capodanno più casalingo invece per Katy Perry, che ha pubblicato un video che la ritrae a letto (prima della mezzanotte) con il compagno Orlando Bloom.

Claudio Santamaria e la sua Francesca Barra hanno approfittato del festività per volare negli Stati Uniti, festeggiando Capodanno in Florida. Chi invece ha fatto ritorno in Italia proprio dagli Usa è Elisabetta Canalis, che ha festeggiato in Trentino, così come Federica Nargi. In molti invece non hanno resistito alla tentazione del relax assoluto alle Maldive. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono infatti recati in un resort tutto italiano sull’isola di Maagau, mentre Elena Santarelli e Bernardo Corrado hanno scelto l’atollo di Raa. Maldive anche per Alessia Marcuzzi, passata però prima da Dubai, lì dove Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato Capodanno e il loro fidanzamento ufficiale.