Attrici e attori, sportivi e modelle, ecco tutti i vip che - nel 2020 - diventeranno genitori. Per la prima o… per la terza volta!

Luca Argentero e Cristina Marino

Con un dolcissimo scatto in bianco e nero, e la didascalia “Io e te… diventiamo tre!”, Luca Argentero ha annunciato la dolce attesa della compagna, Cristina Marino. Per la coppia, formatasi dopo il divorzio dell’attore da Myriam Catania, si tratta del primo bambino.

«Noi siamo al settimo cielo. Siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, confesso che essendo un momento così intimo e delicato avremmo preferito aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi "giornaletti" che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore», ha confessato in un video la futura mamma.

Anne Hathaway e Adam Shulman

Sposata dal 2012 con l’attore Adam Shulman, e già mamma di Jonathan Rosebanks (3 anni), Anne Hathaway ha annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram. E l’ha fatto con una confessione che ha spiazzato i suoi fan. “Per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore extra”, ha scritto a commento della foto che la ritrae col pancione. Alzando il velo su un argomento - quello dell’infertilità - che, ancora oggi, è una sorta di tabù.

Lodovica Comello e Tomas Goldschidt

Stanno insieme dal 2013, Lodovica Comello e Tomas Goldschidt. I due si sono conosciuti sul set di “Violetta” e - nel 2020 - diventeranno mamma e papà di un maschietto. L’annuncio l’ha dato l’attrice e conduttrice tv nel giorno di Halloween. Qualche settimana dopo, ecco anche la rivelazione del sesso. Una maglietta con la scritta “It’s a boy” e un commento ironico (“Lodo vs 2 uomini: ce la farà la nostra eroina?”) per raccontare tutta la sua felicità.

Ashley Graham e Justin Ervin

La modella plus size più famosa, Ashley Graham, diventerà mamma nel 2020. Per lei e per il marito regista Justin Ervin si tratta del primo figlio. Un maschietto, come ha annunciato durante la sua ultima apparizione al “The Ellen Show”.

L’annuncio era arrivato lo scorso agosto, nel giorno del suo nono anniversario di matrimonio, scrivendo su Instagram: “Nove anni fa ho sposato l’amore della mia vita. È stato il miglior viaggio con la mia persona preferita al mondo! E oggi ci sentiamo così fortunati, grati ed entusiasti di festeggiare la nostra famiglia che cresce. Sorpresa!”.

Milla Jovovich e Paul W.S.Anderson

Già mamma di Ever Gabo Jovovich Anderson (11 anni) e Dashiel Edan Jovovich Anderson, (4), Milla Jovovich - alla soglia dei 44 anni - ha annunciato la sua terza gravidanza, lo scorso agosto. Una gravidanza che arriva dopo un aborto spontaneo, subito dall’attrice nel 2017 quando era incinta di quattro mesi e mezzo.

Su Instagram, Milla ha ringraziato i fan del supporto. E ha descritto questa nuova gravidanza come una benedizione e un dono di Dio.

Miranda Kerr ed Evan Spiegel

A soli 10 mesi dalla nascita di Hart, Miranda Kerr e il fondatore di Snapchat Evan Spiegel hanno annunciato l’arrivo di un altro bambino. Che, per la top model, è il terzo figlio (da Orlando Bloom, Miranda ha avuto Flynn 8 anni fa).

“Miranda, Evan, Flynn e Hart non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo membro della loro famiglia”, si legge nel comunicato rilasciato ai giornali.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini

L’ex tennista Flavia Pennetta, già mamma di Federico (nato nel 2017), ha annunciato la seconda gravidanza. “In quattro sarà più bello”, si legge a commento di una foto pubblicata la scorsa estate. Il nome della femminuccia? Inizierà con la F, come si deduce dall’hashtag #ffff.

Fabio Fognini, poco dopo la vittoria al Master 1000 di Montecarlo lo scorso aprile, aveva del resto dichiarato: «Flavia e io vorremmo un altro figlio. Magari fosse incinta, lo vorremmo in questo momento, ci stiamo provando».

Bar Refaeli e Adi Ezra

Con un video su Instagram, Bar Refaeli ha annunciato la sua terza gravidanza. L’ha fatto “sbucando” dal video del presentatore televisivo Assi Azar (con cui ha condotto l’Eurovision a Tel Aviv), e urlando: «Sono incinta».

Sposata con l’imprenditore Adi Ezra, la top model è già mamma di Liv (nata nel 2016) ed Elle (nata nel 2017).