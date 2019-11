di Matteo Rossini

Mettetevi seduti, fate un bel respiro e preparatevi a qualcosa di magico. Se la vostra infanzia è stata segnata dai film e dalla musica di Hilary Duff, allora questa foto potrebbe davvero farvi battere il cuore. L’attrice e cantante statunitense ha appena condiviso uno scatto che ha infiammato il web ottenendo centinaia di migliaia di like nel giro di poche ore, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Hilary Duff: il successo

Nei mesi scorsi la notizia del ritorno di Hilary Duff nei panni di Lizzie McGuire ha conquistato i principali media internazionali. L’attrice, classe 1987, è tra le star più popolari dello showbiz mondiale grazie a una carriera iniziata in giovane età. La grande esplosione mediatica di Hilary Duff avviene con il personaggio della teenager alle prese con problemi e situazioni tipiche di una ragazza di quell’età.

Negli anni successivi l’artista ha inanellato numerosi trionfi fino a diventare una delle star più popolari e amate al mondo.

Se da un lato Hilary Duff ha proseguito la sua carriera da attrice, dall’altro il suo debutto nel mondo discografico ha ottenuto consensi davvero straordinari, basti infatti pensare che il disco “Metamorphosis” ha ottenuto tre dischi di platino soltanto negli Stati Uniti d’America per aver superato tre milioni di copie vendute, grazie anche al successo dei singoli “Come Clean” e “So Yesterday”.

In seguito Hilary Duff ha pubblicato altri album e brani che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, tra questi le canzoni “Wake Up”, “With Love”, “Strangers” e “All About You”.

Hilary Duff: la foto social

Poche ore fa Hilary Duff (qui potete trovare le foto dei look più iconici dei Video Music Awards) ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che vanta più di tredici milioni di follower ottenendo l’attenzione mediatica di migliaia di fan. Lo scatto vede protagonista la ragazza insieme all’attore Adam Lamberg che ha annunciato la sua presenza nella nuova stagione di “Lizzie McGuire”.

Al momento il post conta oltre 1.800.000 like e più di 66.000 commenti.