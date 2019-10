Chiara Ferragni ha deciso di tornare al passato e di sfoggiare un nuovo look durante la presentazione della nuova collezione di Giambattista Valli per H&M.

di Camilla Abrusci

Chiara Ferragni gira come una trottola per il mondo: un giorno si trova a New York, quello seguente a Parigi, il successivo a Milano, e tra una città e l’altra l’influencer ha deciso di cambiare look.

Chiara Ferragni: l’esordio nella moda

Chiara Ferragni, classe 1987, è l’influencer italiana più famosa al mondo. La fondatrice di The Blonde Salad è approdata nel mondo della moda in maniera graduale. La sua passione per il fashion la spinge nel 2009 a creare un blog in cui raccontare la sua quotidianità per poi concentrarsi sui suoi outfit, sui vestiti che compra e sui consigli di moda che dispensa a lettori e lettrici. In pochissimo tempo inizia a mietere successi, complice anche il suo l'aspetto fisico, ragazza acqua e sapone, bionda e con gli occhi azzurri. Nel 2010 presenta la sua prima linea di scarpe e l’anno successivo viene segnalata come Blogger Of The Moment da "Vogue."

Il suo fatturato cresce a vista d’occhio e nel 2015 Chiara Ferragni diventa oggetto di un caso di studio da parte della Harvard Business School e "Forbes" la inserisce nella lista dei trenta artisti europei con meno di trent'anni più importanti. A settembre è stato diffuso per tre giorni il documentario sulla sua vita, "Chiara Ferragni - Unposted", che ha registrato il record sia per incassi che per presenze di un film evento uscito in giorni feriali della storia del cinema italiano.

Chiara Ferragni: il look per la sfilata

Con 17milioni e 500 mila follower su Instagram è l’italiana più seguita sui social. Inoltre Chiara Ferragni è un'ospite molto ricercata soprattutto durante gli eventi della moda.

Giovedì sera, pochi istanti prima di mostrarsi al photocall dedicato alla sfilata della nuova collezione di Giambattista Valli per H&M, ha condiviso sul suo profilo un selfie mentre faceva la linguaccia e mostrava un nuovo look.

L’idea della frangetta inizialmente ha destabilizzato Fedez, che durante una videochiamata con sua moglie è scoppiato a ridere e ha commentato ironicamente: “Quando scopri di essere sposato con un membro dei Motley Crue”. Successivamente, alla domanda “Chi è lei?” posta nella didascalia che accompagnava lo scatto, ha aggiunto il suo personale apprezzamento: “Una figona”. Tra gli utenti in molti hanno fatto notare che con la frangetta Chiara Ferragni è molto somigliante alla cantante americana Miley Cyrus.

Pare però che quella indossata fosse solo una parrucca, infatti questa mattina la moglie del rapper è tornata a condividere stories durante le quali è apparsa nuovamente con i capelli lunghi.