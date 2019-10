Chiara Ferragni @Kikapress

E’ l’influencer più famosa del mondo e le piace condividere con i suoi fan momenti in famiglia, al lavoro e di divertimento. Chiara Ferragni piace e diverte, proprio come nell’ultimo video postato e diventato virale.

Chiara Ferragni, classe 1987, è la donna più influente del Pianeta nella categoria moda. Il suo profilo Instagram conta 17,5 milioni di follower e per ogni post può guadagnare fino a 12 milioni di dollari, classificandosi sesta tra i blogger più pagati al mondo (prima italiana). Chiara Ferragni: il video della pole dance Nella giornata di lunedì la moglie di Fedez ha deciso di passare qualche ora all’insegna dell’allenamento fisico e della sperimentazione di una nuova disciplina: la pole dance. Si tratta di un misto di ginnastica e danza che si pratica attorno e con la pertica. Un’attività per nulla semplice in quanto bisognerebbe essere molto agili e forti sulla zona addominale per poter riuscire nelle acrobazie che richiede proprio la disciplina. Durante la lezione Chiara Ferragni si è fatta riprendere mentre si cimentava ad eseguire la coreografia indicata dalla sua insegnante, nonostante le sue movenze non fossero del tutto perfette. Il video ha raggiunto molto presto milioni di visualizzazioni e commenti e in molti hanno apprezzato che l’influencer non abbia avuto problemi a mostrarsi impacciata attorno al bastone di legno. Chiara Ferragni piace al suo pubblico perché oltre a condividere feste glamour a cui partecipa, si mostra anche nella sua semplicità, come in questo caso che ha ironizzato su se stessa aggiungendo anche una didascalia in cui si prende in giro da sola: “Se qualcosa dovesse mai andare storto, posso sempre fare la ballerina di pole dance!”.

Il commento di Fedez



Chiara Ferragni non perde mai occasione di postare foto e video in cui si mostra senza trucco o in situazioni particolari, e non è da meno suo marito che molto spesso la punzecchia facendo vedere a tutti i suoi seguaci le volte in cui si addormenta in macchina con la bocca aperta, o quando inciampa mentre cammina, o quando viene male in una fotografia. Anche nel caso del video della lezione di pole dance in compagnia del suo team, Fedez non ha saputo resistere e ha commentato in maniera esilarante la performance di sua moglie: “Paolo Brosio che fa pole dance! Incredibile”.

Chiara Ferragni e Fedez: una coppia unita

Quando hanno iniziato a frequentarsi in pochi hanno creduto che la storia tra l’influencer italiana più famosa al mondo e il rapper potesse durare a lungo. Eppure oggi la coppia è sposata e ha anche un figlio. Chiara Ferragni e Fedez risultano sempre più innamorati, affiatati e felici e non perdono occasione di sostenersi anche nel lavoro. Di recente il cantante ha voluto prendere le difese di sua moglie dopo gli attacchi che la stessa ha ricevuto con l’uscita del suo docufilm, spiegando a tutti quanto Chiara Ferragni- Unposted fosse stato un successo nonostante i commenti negativi dei vari critici (qui potete leggere tutte le parole di Fedez).