La storia d'amore tra Blake Lively e Ryan Reynolds

Sono una delle coppie più amate del cinema internazionale, lei, nata sotto il segno della vergine il 25 agosto 1987 a Los Angeles, è considerata un’icona di bellezza e di stile, lui, nato sotto il segno dello scorpione il 23 ottobre 1976 a Vancouver, uno degli attori hollywoodiano più amati dal pubblico femminile. A separarli undici anni di differenza, a unirli un’affinità elettiva inossidabile. Blake Lively e Ryan Reynolds sono belli, bravi e invidiatissimi. Nonostante la popolarità, sfuggono le luci della ribalta e sono poco inclini al gossip. La privacy è per entrambi un valore da difendere a spada tratta: “Vogliamo che i nostri figli abbiano la stessa vita normale che abbiamo avuto noi”, è per questo che le uniche foto che ritraggono le loro due figlie (Ines, 3 anni e James 5), sono state scattate in occasione di un evento ufficiale, durante la cerimonia sulla Walk of Fame dedicata a papà Reynolds. L’attore di Deadpool e la star di Gossip Girl si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde nel 2010, ma prima di buttarsi a capofitto in una relazione amorosa, prima di convolare a nozze due anni dopo, hanno preferito frequentarsi in amicizia per un periodo di tempo iniziale. Entrambi delusi dai loro precedenti rapporti: Blake Lively era reduce dal fidanzamento con Leonardo DiCaprio, mentre lui aveva messo fine al matrimonio con la collega Scarlett Johansson, hanno preferito andarci piano.

Il segreto del loro amore

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno pronunciato il loro fatidico sì in totale riservatezza riuscendo fino all’ultimo a mantenere segreto il luogo della funzione. La location scelta dallo sposo si trova nel South Carolina, alla Boone Hall Plantation di Mount Pleasant, una delle tante residenze storiche immerse nel verde che costellano il paesaggio rurale del territorio. Come nello stile che li contraddistingue, la cerimonia è stata intima, gli invitati erano circa una sessantina, tra questi, la cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch, cara amica della sposa. Ma qual è il segreto della coppia? Sicuramente più di uno, la profonda stima reciproca e una grande amicizia sono tra questi, in un’intervista a Vanity Fair, l’attrice californiana ha dichiarato di aver sposato suo marito perché convinta che sarebbe stato il suo migliore amico per tutta la vita. L’altro asso nella manica è l’ironia e la voglia di non prendersi troppo sul serio. Sono diventate famose le prese in giro e gli scherzi sui social dei due piccioncini innamorati. Epica la volta in cui la bella Blake fa gli auguri al marito fingendo di scambiarlo per Ryan Gosling. A sentire la sua dolce metà, senza una buona dose di umorismo, è impossibile che una relazione possa durare nel tempo.

La famiglia prima di tutto

Ryan Reynolds può dirsi beato tra le donne, oltre alla moglie, in casa ci sono le sue tre figlie, Ines, nata il 30 settembre 2016, James, nata il 16 dicembre 2014 e l’ultima nata pochi mesi, annunciata alla presentazione del film 'Pokémon: Detective Pikachu'. La famiglia Reynolds vive in una piccola cittadina dello stato di New York, fuori dai circuiti mondani, e forse il segreto della loro felicità sta in questa scelta fuori dal coro. La priorità per entrambi i coniugi è la famiglia. Sempre a Vanity Fair, l’attrice e giovane imprenditrice, ha dichiarato che a dispetto del super lavoro che la impegna sul set, “la famiglia e il mio cuore sono tutto”. E pensare che l’attrice, modella, attivista e donna d’affari, ha raggiunto la sua popolarità grazie alla serie tv Gossip Girl, in cui vestiva i panni di una ricca ragazza di New York, icona sexy dedita alle feste, alla moda e alla bella vita. Una curiosità tra le tante: Christian Louboutin le ha dedicato Blake, un paio di sandali con tacco a spillo. Tutti i marchi più prestigiosi fanno a gara per averla come testimonial, ma lei adora stare a casa e prendersi cura delle sue bambine tra pappe e biberon. Non a caso, tra le passioni che maggiormente la animano c’è il cibo. Adora cucinare e inventare piatti sempre nuovi, originali e complessi ma anche classici. Quando è in viaggio, se può, cerca un corso di cucina da frequentare. E’ una vera e propria cuoca provetta e pare che sul set di Lanterna Verde, dove ha conosciuto suo marito, sfornasse torte e pasticcini per la gioia del cast. Che abbia preso il bel Ryan per la gola?