Asia Argento, la foto che ha fatto impazzire i social

Asia Argento è tra le celebrity del Bel paese più famose a livello internazionale. Ogni scatto, uscita o dichiarazione dell’attrice e modella fanno subito il giro del web conquistando l’attenzione dei media. L’ultima foto pubblicata dalla figlia del regista di “Profondo rosso” ha infiammato i social ottenendo immediatamente numerosi like in meno di ventiquattro ore.

Asia Argento: il successo

Asia Argento, classe 1975, debutta nel mondo dello spettacolo in tenera età, infatti il suo primo ruolo in una pellicola cinematografica arriva a soli dieci anni all’interno di “Dèmoni 2... L'incubo ritorna” di Lamberto Bava. Negli anni successivi Aria Maria Vittoria Rossa Argento, questo il suo nome all’anagrafe, conquista pubblico e critica fino alla grande affermazione mediatica con “Perdiamoci di vista” di Carlo Verdone che le consegna la vittoria ai David di Donatello come “Miglior attrice protagonista”.

Nel 1997 Asia bissa il successo conquistando un altro trionfo come miglior attrice ai prestigiosi premi italiani grazie al ruolo all'interno di "Compagna di viaggio" di Peter Del Monte.

Gli anni 2000 segnano l'affermazione dell'attrice a livello internazionale grazie a pellicole di popolarità mondiale, tra queste "Last Days", "Marie Antoinette" e "XXX" con Vin Diesel che incassa oltre duecentocinquanta milioni di dollari al botteghino.

Asia Argento: la foto Instagram

Nelle scorse ore Asia Argento è tornata al centro dei media per una foto che ha subito fatto il giro dei social. L’attrice romana ha infatti condiviso uno scatto in cui appare in tutta la sua sensualità indossando soltanto un completo intimo che svela anche alcuni dei suoi tatuaggi.

In meno di ventiquattro ore il post ha ottenuto oltre 43.000 like e più di 1.500 commenti da parte dei fan che hanno sottolineato la bellezza dell’attrice.