Miley Cyrus: le foto in bikini fanno impazzire il web

Il divorzio da Liam Hemsworth e la fine della breve relazione con Kaitlynn Carter sembrano ormai un lontano ricordo. Dopo l'esibizione a Las Vegas, in cui ha cantato per la prima volta dal vivo "Don't Call Me Angel", Miley Cyrus si è presa qualche giorno di vacanza.

Le foto del viaggio

Per staccare da quello che ultimamente la sto coinvolgendo (come l’arresto del suo stalker) la cantante di Hanna Montana ha deciso di partire e di concedersi una vacanza in compagnia della mamma Tish e della sorella Brandi. La voglia e il bisogno di staccare e rilassarsi in famiglia lo ha dichiarato la stessa Miley Cyrus su Instagram, condividendo una foto nel deserto del Colorado e aggiungendo una breve e concisa didascalia: "Viaggio necessario con mamma e sorella".

Da quando è partita la cantante statunitense sta rendendo partecipi tutti i suoi follower delle tappe più significative e dei momenti più belli della vacanza nel deserto di fuoco del Colorado, tra le insenature rosse del Glen Canyon e le acque del Lake Powell. Che Miley Cyrus avesse un fisico mozzafiato lo avevamo notato sin dai tempi del videoclip di Wrecking Ball, mentre si contorceva completamente nuda abbarbicata a un palo, e con le ultime immagini postate sul suo profilo Instagram, ha dimostrato che nulla è cambiato.

“Sono più uomo di quanto non sarai mai tu e più donna di quelle che avrai mai”, ha scritto l’irrequieta cantante sotto due scatti che la ritraggono a bordo di una favolosa piscina. Miley Cyrus posa in maniera provocatoria in slip neri e canotta bianca portata su fino all’altezza del reggiseno, appoggiandosi al braccio di metallo della scaletta. Immediatamente dopo, si è fatta immortalare di spalle mentre cammina sulla passerella della piscina e mettendo in evidenza il suo lato B perfetto. Le immagini hanno raggiunto migliaia di mi piace e commenti, anche da parte di colleghi, come Justin Bieber che ha commentato “adoro questo (posto)”.

Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey

E’ di qualche settimana fa l’uscita del videoclip di "Don't Call Me Angel", singolo di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey per la colonna sonora del film "Charlie's Angels". In pochissimo tempo il video musicale ha raggiunto oltre 75mila visualizzazioni su Youtube. Le tre cantanti appaiono con delle ali da angelo intente a dimostrare tutta la loro forza, mentre ballano in maniera sensuale e fanno festa.