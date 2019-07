New School, la terza stagione in onda su DeAKids in autunno

Manca poco, bisogna solo lasciare passare l'estate. La terza stagione di New School approda su DeAKids il prossimo autunno. Nell'attesa, e come testimonia il video, è stata presentata al Giffoni Fil Festival in un clima da stadio tanto era l'entusiasmo dei fan.



Al centro della serie ci sono le vicende di un gruppo di giovanissimi studenti di una scuola media internazionale. Il progetto di serie è stato ideato e sviluppato dal team di produzione originale interna di De Agostini Editore con la supervisione di Alba Chiara Rondelli, Head of original production dei canali tv di De Agostini. La serie e’ diretta da Edoardo Palma, con la fotografia di Davide Manca e scritta in collaborazione con la società canadese Beachwood Canyon Productions di Frank Van Keeken, sceneggiatore, showrunner, produttore e regista californiano operativo in Canada, vincitore di tantissimi premi internazionali tra cui un BAFTA Kids vote Award. La serie e’ realizzata dalla casa di produzione Maestro Productions per DeAKids.



Con New School De Agostini conferma il proprio impegno nella produzione di serie scripted per ragazzi, in linea con la strategia di creazione di contenuti originali e distintivi ad alto livello qualitativo per il target. New School è una vera eccellenza italiana ed eccellenza di Sky e farà presto il giro del mondo: BBC Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione in tutto il mondo delle tre stagioni della live action per ragazzi (esclusi i paesi di lingua Italiana) e un’opzione per eventuali spin off del format.



Protagonisti di New School ci sono Nick, Rudy e Anna, un gruppo di primini della prestigiosa scuola media internazionale McGaffin International Middle School. Tra le mura dell'istituto tutto sembra nella norma e gli alunni sembrano pensare solo allo studio, ma in realtà non è affatto così: tra una campanella e l'altra, i ragazzi non fanno altro che combinare un sacco di guai e non staccano mai gli occhi dai loro smartphone! E in più c'è chi dice che nei corridoi si celi perfino una stanza segreta: si tratta del WC, un bagno fuori servizio che custodisce al suo interno il Wall of Celebrities: una galleria di tutti i nomi degli alunni della scuola che negli anni hanno compiuto imprese leggendarie, che sono state votate e acclamate dagli tutti gli altri studenti, entrando così nel mito.