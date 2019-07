Sophie Turner e Joe Jonas sposi, la foto del matrimonio

Sophie Turner e Joe Jonas sono finalmente convolati a nozze. Lo scorso weekend la coppia più glamour dello showbiz internazionale ha coronato il suo sogno d’amore presso lo Château de Tourreau in Provenza.

Joe e Sophie: la foto del matrimonio

Sophie, classe 1996, e Joe, classe 1989, hanno mantenuto il massimo riserbo svelando soltanto ora la prima foto ufficiale del matrimonio. Il post è stato pubblicato su entrambi i profili Instagram degli artisti, inutile dire come lo scatto abbia immediatamente fatto il giro del web. L'immagine ritrae i due bellissimi neo sposi in un momento di enorme felicità, come si può facilmente vedere dai loro grandi sorrisi.

Joe e Sophie si tengono per mano camminando tra file di sedie, probabilmente lo scatto è stato fatto qualche secondo dopo il termine della celebrazione. Sophie indossa un bellissimo abito da sposa firmato Louis Vuitton, mentre Joe ha optato per un elegante completo nero impreziosito dalla presenza di un papillon. Nella foto è possibile intravedere anche i volti di alcuni invitati che applaudono gioiosamente (qui potete trovare tutte le foto più belle della coppia).

Tuttavia queste non sono state le prime nozze dei due, infatti lo scorso 1° maggio la coppia si era già unita in matrimonio a Las Vegas.

Joe e Sophie: la storia d’amore

Joe Jonas e Sophie Turner formano sicuramente una delle coppie più ammirate e seguite a livello internazionale. I due si conoscono nel 2016, le voci su una loro presunta frequentazione sono subito molte mettendo i due al centro del gossip di tutto il mondo, al termine del 2017 la coppia ufficializza il loro fidanzamento.

Joe e Sophie: gli ultimi successi

Sophie (qui le foto più belle dell'attrice) è una delle artiste in maggior ascesa del momento, la sua presenza all’interno de Il Trono di Spade nei panni di Sansa Stark le ha dato una fama di portata mondiale, nelle scorse settimane l’attrice è stata anche protagonista al cinema grazie a “X-Men - Dark Phoenix” in cui ha interpretato il ruolo di Jean Grey.

Parallelamente Joe Jonas è tornato ai vertici delle chart mondiali, infatti in primavera i Jonas Brothers hanno sorpreso il pubblico annunciando il loro ritorno dopo anni di pausa. Il singolo “Sucker” è diventata una hit di portata internazionale vendendo centinaia di migliaia di copie e ottenendo numerosi e importanti riconoscimenti, tra questi un disco di platino negli Stati Uniti d’America e in Nuova Zelanda, due dischi di platino in Australia e in Canada e un disco d’oro in Danimarca, Belgio, Italia, Spagna e Regno Unito.