Miriam Leone al mare, il costume particolare attira l'attenzione

Miriam Leone ha postato uno scatto che ha subito fatto il giro dei social per il particolare outfit indossato dall'attrice. Il post Instagram ha ottenuto oltre 68.000 like.

Miriam Leone ha postato una foto che ha subito fatto il giro del web. La bellissima attrice, classe 1985, vanta un profilo Instagram con oltre 860.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra set cinematografici, viaggi e momenti di vita privata.

Miriam Leone: un costume alquanto particolare

Nei giorni scorsi l’attrice ha pubblicato una foto al mare in cui appare intenta a fare il bagno, ma ciò che ha subito colpito numerosi utenti non è tanto la bellezza del posto in cui l’acqua cristallina illumina il panorama, ma un dettaglio del suo outfit. Infatti Miriam è in acqua con indosso un particolare costume che presenta delle maniche, dettaglio alquanto originale.

Molti i commenti sull’outfit da parte degli utenti che hanno scritto di non aver mai visto un costume di quel genere. La foto ha subito fatto il pieno di consensi superando 68.000 like e ottenendo oltre 500 commenti. Miriam ha accompagnato la foto con un semplice messaggio in cui ha scritto i quattro elementi dell’universo, questa la didascalia: “Acqua, aria, fuoco, terra”.

Miriam Leone: la carriera

Miriam Leone (qui potete trovare tutti i suoi look a Cannes) nasce il 14 aprile 1985 a Catania, la grande esplosione mediatica arriva nel 2008 quando viene eletta “Miss Italia”. Negli anni successivi l’artista si concentra sulla conduzione di programmi televisivi e sulla recitazione diventando così oggi una delle artiste più ricercate, ammirate e amate dal pubblico italiano.

Nel corso della sua carriera Miriam ha preso parte a numerose pellicole cinematografiche che hanno riscosso un grande successo da parte del pubblico e della critica, tra queste troviamo : “Fratelli unici”, “In guerra per amore”, “Metti la nonna in freezer” e “Il testimone invisibile”.

Nel 2018 Miriam Leone ha ricevuto anche una candidatura ai Nastri d'argento come “Miglior attrice protagonista" per "Metti la nonna in freezer", la commedia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con protagonista Fabio De Luigi.