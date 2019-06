Bar Rafaeli incinta, aspetta il terzo figlio: l'annuncio su Instagram

Una bellissima notizia che ha riempito di gioia il cuore di Bar Rafaeli e di tutti i fan: la modella israeliana è in attesa del terzo figlio. L’annuncio della gravidanza è avvenuto tramite il suo profilo Instagram in cui la ragazza ha postato un video in compagnia di Assi Azar con cui ha condotto la 64° edizione dell’Eurovision Song Contest, la cui finale ha visto come grande protagonista Madonna (qui puoi trovare tutte le foto più belle della Regina del Pop).

Bar Rafaeli: regina delle passerelle

Bar Rafaeli, classe 1985, nasce ad Hod HaSharon, fin da piccola la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti tanto da fare il suo debutto nel mondo della moda poco più che adolescente, il resto è storia.

Nel corso dell’ultimo decennio la top model si è imposta a livello mondiale diventando un’icona della moda e delle passerelle grazie al mix di fascino e sensualità che ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone.

Nel 2013 Forbes Israel ha eletto Bar come la modella più pagata in Israele superando le rivali di fama internazionale Gal Gadot, Esti Ginzburg e Shlomit Malka.

Bar Rafaeli: la vita sentimentale

Una delle relazioni più celebri di Bar Rafaeli è sicuramente quella con Leonardo DiCaprio, prossimamente al cinema con “Once Upon A Time In Hollywood” al fianco di Brad Pitt. La coppia ha riempito pagine e pagine di magazine facendo sognare tutto il mondo. Bar e Leonardo si sono conosciuti nel 2005 e la scintilla d’amore è scattata subito, purtroppo però non tutte le favole hanno il lieto fine e la loro relazione è terminata nel 2011.

Nell’estate del 2012 Bar ha iniziato una relazione con l’imprenditore israeliano Adi Ezra con cui è convolata a nozze il 24 settembre 2015. Nel 2016 è arrivato il primo lieto evento, ovvero la nascita di Liv, a cui è seguito un anno dopo quello di Elle. Ora la coppia è pronta ad allargare ulteriormente la famiglia.