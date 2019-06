Keanu Reeves: le foto dove non tocca le donne. I fan “È troppo puro per questo mondo”

Keanu Reeves è “troppo puro per questo mondo”? Di sicuro lo pensa una buona fetta di internauti, che ha così commentato gli scatti pubblicati dalla pagina Facebook Unprofessional Madman, diventati virali in brevissimo tempo.

Protagonisti, l’attore canadese, al cinema in queste settimane con la pellicola «John Wick 3 - Parabellum», e le proprie ammiratrici, tenute tutte quante a distanza di sicurezza.

Nei diversi scatti, infatti, si vedono in maniera nitida le mani dell’attore - destra o sinistra o entrambe, a seconda dei casi - stare ben discoste dai fianchi o anche dalla schiena delle fan, che, nei diversi eventi, gli si sono avvicinate chiedendogli di poter scattare una foto assieme.

Keanu Reeves: la considerazione degli utenti online

Come anticipato, le immagini in questione hanno in brevissimo tempo fatto il giro del mondo e scatenato la reazione degli utenti online, che, se possibile, si sono innamorati ancora di più dell’ex Neo della saga di «Matrix».

“È troppo puro per questo mondo” ha scritto qualcuno, “è un vero gentiluomo” gli ha fatto eco qualcun altro, mentre c’è chi - una netta minoranza, va specificato - ha definito “artificiale” il suo atteggiamento, ritenendolo una pura conseguenza del marasma legato agli scandali sessuali che nei mesi scorsi hanno coinvolto diversi suoi colleghi americani.

Keanu Reeves: la condizione di single

Di certo, non c’è una fidanzata o un particolare interesse amoroso a «frenare» il comportamento del divo, considerando che, non più di una settimana fa, lo stesso ha raccontato di essere più o meno felicemente single.

«Al momento sono solo, non ho nessuno nella mia vita. Ma se accadesse, rispetterei e amerei l’altra persona» ha raccontato l’attore durante un’intervista rilasciata al The Jakarta Post, aggiungendo di sperare che «accada presto».

Al contempo, però, Reeves ha anche ammesso di non star facendo nulla di concreto per conoscere nuova gente, godendosi - per quanto possibile - la propria condizione di single. «Non me ne preoccupo. Anche perché non esco molto, non faccio davvero niente, sono abbastanza noioso, mi piace la mia routine».