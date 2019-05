Massimo Boldi e la nuova fidanzata, ha 40 anni meno di lui

Massimo Boldi, classe 1945, è stato il grande protagonista delle ultime festività natalizie grazie al film “Amici come prima” che ha sancito l’attesissimo ritorno della coppia cinematografica più celebre degli ultimi anni, stiamo ovviamente parlando di quella formata dall’attore lombardo e Christian De Sica, classe 1951.

Nel corso della sua carriera Boldi è stato uno dei più grandi attori e comici del cinema nazionale facendo ridere generazioni di italiani con talento, ironia e tanta genuinità. Negli ultimi venti anni i film realizzati in coppia con Christian De Sica hanno riscritto la storia del cinema incassando milioni e milioni di euro tanto da essere inseriti nella classifica delle pellicole con il maggior incasso di sempre in Italia, tra questi troviamo ad esempio “Natale sul Nilo” con oltre 28 milioni di euro e “Natale a Miami” con più di 21 milioni di euro.

Negli anni successivi alla pausa artistica con Christian De Sica, l’attore ha continuato a far ridere il pubblico con altre titoli, come “Matrimonio al sud” (qui tutte le foto più belle del film) e “Natale da chef”.

Massimo Boldi: la nuova storia d’amore

Nelle ultime ore il settimanale Oggi ha riportato la notizia secondo cui l’attore avrebbe iniziato una relazione sentimentale, la protagonista sarebbe Enrica Anna Tarolla.

Stando a quanto riportando dal magazine, la coppia si conoscerebbe già da qualche mese ma soltanto nell’ultimo periodo sarebbe scoppiata la passione tra i due che sembrerebbero aver deciso di vivere la loro storia alla luce del sole, anche se al momento non risultano foto insieme se non in occasione di pranzi amichevoli o incontri di lavoro.

Massimo Boldi: chi è la sua fidanzata

Stando sempre a quanto riportato, Enrica avrebbe 32 anni, quindi 41 anni in meno rispetto all’attore, sarebbe originaria di Roma e lavorerebbe come imprenditrice.

La ragazza conta un profilo Instagram con oltre 34.000 follower e nel mese di gennaio ha postato una foto proprio con Massimo Boldi ma gli hashtag utilizzati farebbero pensare soltanto a un’amicizia. Al momento non sono arrivate conferme o smentite dai diretti interessati.