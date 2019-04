Anna Tatangelo in concerto a Roma: info e scaletta

Martedì 2 aprile partirà dal Largo Venue di Roma “La fortuna sia con me tour 2019”, la nuova tournée di Anna Tatangelo che la porterà in giro per l’Italia con sei imperdibili appuntamenti, per i quali non mancheranno diverse sorprese e ospiti d’eccezione.

Location, orari, biglietti e ospiti del concerto a Roma

Il concerto nella Capitale di Anna Tatangelo si terrà presso il Largo Venue. La location è facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici. In metro basta prendere la Linea C con fermata a Pigneto o a Malatesta. Con l’autobus si può far riferimento alle Linee 81, 412 o N12 con fermata a Gattamelata, mentre con il tram si possono utilizzare le linee 5, 14 e 19, sempre con fermata a Gattamelata. L’appuntamento è alle ore 21:30, ma è sempre consigliabile arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma ed evitare rallentamenti all’inizio dello spettacolo. I biglietti per il concerto romano di Anna Tatangelo non sono acquistabili online su Ticketone, ma occorre rivolgersi a un punto vendita autorizzato. Stesso discorso vale anche per la tappa napoletana, mentre per gli altri spettacoli il prezzo su Ticketone è di 23 euro. Per inaugurare il tour romano, saliranno sul palco insieme alla cantante di Sora ospiti speciali come i rapper Briga e Gemello. Ad accompagnare la Tatangelo in tutte le tappe della tournée ci saranno invece Maurizio Rosa alla chitarra, Dado Neri al basso, Eugenio Valente alle tastiere e Daniele Petricca alla batteria.

La scaletta del concerto a Roma e de “La fortuna sia con me tour 2019”

Il concerto a Roma sarà sicuramente l’occasione per Anna Tatangelo di portare sul palco i suoi più grandi successi, ma anche le tracce contenute nell’ultimo disco “La Fortuna sia con me”, uscito lo scorso 8 febbraio con le etichette discografiche GGD e Sony Music Italia. “Ragazza di periferia” (feat. Achille Lauro & Boss Doms), “Le nostre anime di notte”, “Chiedere scusa” o “Perdona”, sono solo alcuni dei brani che potrebbero comporre la setlist della cantante di Sora, che per la riuscita di questo disco si è avvalsa della collaborazione di nomi illustri del panorama della musica italiana, come Lorenzo Vizzini, Giuseppe Anastasi, Matteo Buzzanca, Giovanni Caccamo, Placido Salomone, Federica Camba e Daniele Coro. La scaletta de “La fortuna sia con me tour 2019” sarà certamente caratterizzata da un sound moderno, un viaggio tra passato e presente, sotto la direzione artistica di Martino Cerati, che ha curato ogni aspetto dello spettacolo.

Le prossime date del tour di Anna Tatangelo

Dopo la data zero a Castelraimondo e il primo concerto a Roma, il tour di Anna Tatangelo, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, proseguirà fino al 12 aprile e farà tappa anche a Napoli, Conversano, Milano, Torino e Roncade. Anche per questi appuntamenti sono previste tante sorprese e la partecipazione di ospiti illustri come Syria e Achille Lauro e Boss Doms. A questi concerti primaverili potrebbero seguire anche nuovi appuntamenti estivi. Questo è il calendario con tutti i concerti in programma di Anna Tatangelo: