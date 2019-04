Anna Tatangelo, le date del tour

“La fortuna sia con me Tour 2019” di Anna Tatangelo avrà inizio il 2 aprile a Roma. Sette concerti e sette occasioni dal vivo per ascoltare la musica della cantante e celebrare con lei l’uscita del nuovo album, “La Fortuna sia con Me”.

La fortuna sia con Me Tour 2019

Tutto pronto per il nuovo tour di Anna Tatangelo, “La Fortuna sia con me” 2019, che avrà inizio il 2 aprile con una leg primaverile di tutto rispetto, e proseguirà poi nel corso di tutta l’estate con una serie di date ancora da annunciare. Ecco l’elenco completo dei concerti della Tatangelo confermati fino a questo momento:

30 marzo, Castelraimondo @ Lanciano Forum (DATA ZERO)

2 aprile, Roma @ Largo Venue

4 aprile, Napoli @ Common Ground

5 aprile, Conversano (BA) @ Casa delle Arti

10 aprile, Milano @ Tunnel Club

11 aprile, Torino @ Hiroshima Mon Amour

12 aprile, Roncade (TV) @ New Age

Il tour sarà prodotto da Massimo Levantini per 1 Day. Per la data di Milano è inoltre prevista un’ospitata speciale, con protagonisti Achille Lauro, Syria e Boss Doms. Questi artisti hanno consolidato il loro rapporto professionale grazie alle recenti collaborazioni musicali, tra cui il riarrangiamento di “Ragazza di periferia”. I biglietti dell’evento sono già disponibili in prevendita online sul circuito TicketOne, con fasce di prezzo variabili in base alla location.

Le speculazioni sulla possibile scaletta dei concerti 2019 della Tatangelo sono naturalmente già iniziate. Di certo, all’interno della ricca tracklist non mancheranno i singoli estratti dal nuovo album, tra cui “Perdona”, “Le nostre anime di notte” e “Chiedere scusa”. A impreziosire l'elenco, ci si aspetta che emergano anche alcune canzoni estratte dai successi passati della ragazza di periferia più famosa d’Italia, come per esempio “Il mondo è mio”, “Lo so che finirà”, “Libera” e “La più bella”.

Perdona

Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è uscito il 22 marzo 2019 e promuove non solo la release della nuova fatica studio della cantante, “La fortuna sia con Me”, ma apre la pista all’arrivo del tour primaverile, preparando un terreno già molto fertile per il suo successo. “Perdona” è stata scritta da Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti. Il testo del brano è un manifesto di amore superiore, quello che insegna alle persone a mettere da parte l’orgoglio e a imparare, traendo beneficio e insegnamento anche dalle situazioni più brutte e dalle più cocenti delusioni. “La fortuna sia con me” è uscito l’8 febbraio e contiene alcuni dei più recenti successi della cantante, tra cui anche “Le nostre anime di notte”. Il singolo ha partecipato alla sessantanovesima edizione di Sanremo, nel 2019, ottenendo il 22° posto nella classifica definitiva finale. “La fortuna sia con me” arriva a 4 anni di distanza dall’ultimo lavoro studio della cantante, “Libera”. Con il titolo del nuovo disco, la cantante di Sora fa un augurio a se stessa, partendo là da dove il suo precedente album non era riuscito a fare breccia nel pubblico per provarci di nuovo e, naturalmente, dare il meglio di sé.