Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey su Instagram: il video con il pancione

Un telo in controluce. La modella Tina Kunakey dietro, con pancione in bella vista, presumibilmente nuda, che si ravvia i capelli. Poi, dal nulla, il marito, l’attore francese Vincent Cassel, 31 anni più di lei, che, in un momento di goliardia, finge di abbassarsi i pantaloni per poi allontanarsi ridendo.

È il contenuto dell’ultimo video pubblicato sul proprio profilo Instagram dalla modella 21enne, che ha fatto incetta di like e mandato in visibilio i seguaci della coppia.

L’annuncio della gravidanza

La coppia aveva annunciato l’arrivo del primo figlio assieme (Cassel è, infatti, già padre di Deva e Leonie, rispettivamente di 13 e otto anni, avute dall’ex moglie Monica Bellucci, con cui è stato sposato 14 anni, fino alla separazione - di comune accordo - nel 2013) lo scorso 31 dicembre, in un breve video pubblicato su Instagram, in cui auguravano buon anno ai fan in tre lingue diverse (francese, portoghese e inglese).

Nel video, in particolare, la coppia si trovava sulle spiagge brasiliane. Kunakey indossava un cappello di paglia e un bikini giallo che metteva in mostra il pancione, mentre Cassel lo baciava e accarezzava con tenerezza.

Il matrimonio tra i due

Solo quattro mesi prima, lo scorso agosto, i due si erano giurati amore eterno a Bidart, cittadina sul mare a pochi chilometri di distanza da Biarritz, teatro del loro primo incontro.

Un matrimonio informale, festeggiato in piazza con tanti coriandoli e amici: Cassel in completo bianco e camicia rosa, lei, riccissima, in un più importante abito bianco di tulle firmato Vera Wang.

Il primo incontro della coppia

E dire che la prima volta che si sono incontrati l’allora 19enne Kunakey - così perlomeno narra la leggenda - non sapeva neppure chi fosse l’affascinante attore cinquantenne. Soltanto quando, per strada, la gente aveva iniziato a riconoscerlo (e magari a fermarlo e a chiedergli un autografo o una foto ricordo), la ragazza gli ha chiesto che lavoro facesse per essere così famoso.

A dispetto dei pregiudizi, in particolare sull’importante differenza di età (lei è più giovane di lui di trent’anni), la modella ha dichiarato che lui è molto premuroso, la riempie di attenzioni e non smette mai di sorprenderla.