Vincent Cassel e Tina Kunakey aspettano un figlio: l'annuncio su Instagram

Poche parole per augurare "buon anno" in tre lingue (francese, portoghese e inglese) e annunciare il lieto evento. Ma soprattutto un video per svelare la gravidanza della moglie Tina Kunakey. L'attore Vincent Cassel ha pubblicato le immagini sul suo profilo Instagram.

Il video-annuncio

Il video è lungo pochi secondi. Ritrae la coppia sulle coste del Brasile (e musica brasiliana di sottofondo). Tina Kunakey indossa un cappello e un costume giallo che mostra il pancione. Il futuro papà Cassel lo bacia e lo accarezza. L'attore sarà padre per terza volta. Ha già avuto due figli, Deva e Leonie che oggi hanno 13 e 8 anni, dall'attrice Monica Bellucci. I due sex symbol sono stati insieme diciotto anni, quattordici dei quali con la fede al dito. Si sono separati di comune accordo nel 2013.

La coppia Cassel-Kunakey

Tina Kunakey ha conosciuto Vincent Cassel nel 2016 a Biarritz, anche se sul loro primo incontro non sono trapelati dettagli. Pare che la modella, allora 19enne, non sapesse chi fosse l'attore cinquantenne. Sarebbe stato però un amore a prima vista, tanto che i due si sono sposati lo scorso agosto. E a quattro mesi di distanza hanno fatto sapere ai fan l'arrivo del loro primogenito. Lei è una modella francese, nata a Tolosa nel 1997, di origini italiane (la mamma è originaria di Caltanissetta) e togolesi. Lui, classe '66, è uno degli attori francesi più conosciuti, sia in patria che all'estero, grazie alla partecipazione ad alcune produzioni hollywoodiane.