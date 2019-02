Un post che ha fatto sciogliere i cuori di milioni di persone, Jessica Biel ha accusato, ma in modo del tutto positivo, suo marito Justin Timberlake per avergli fatto venire le rughe. Il 31 gennaio 2019 l’artista americano ha festeggiato il traguardo dei trentotto anni e per l’occasione sua moglie ha deciso di dedicargli un post con cui esprimere tutto il suo amore per lui.

La coppia si conosce nel 2007 e da quel momento è amore a prima vista, i due sono affilatissimi e nel 2012 arriva il tanto atteso matrimonio, tre anni dopo il lieto evento: l’11 aprile del 2015 nasce Silas Randall Timberlake. I due ragazzi sono sempre stati sotto i riflettori dei media fin dalla tenera età, infatti entrambi hanno debuttato da bambini nel mondo dell’intrattenimento ma dal momento della loro unione la coppia ha attirato ancora di più l’attenzione di tutti incarnando il sogno romantico che diventa realtà: due artisti giovani, bellissimi e di grande talento che decidono di trascorrere il resto della loro vita insieme.

La dichiarazione di Jessica Biel

In occasione del compleanno di Justin Timberlake, Jessica Biel ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, probabilmente risalente a qualche anno prima come forse è possibile intuire dalla didascalia, ritraente i due felici e innamorati.

La foto è stata accompagnata da un testo che ha letteralmente commosso tutti per dolcezza e amore: “Fin dai giorni degli imbarazzanti bikini rosa con i fronzoli e degli scatti fotografici sott’acqua, hai riempito la mia vita con così tanta gioia e con così tante risate che devo rimproverarti per mie le rughe del sorriso. Ma non le avrei mai cambiato per nulla al mondo. Le indosso con orgoglio con la consapevolezza di essere la persona più fortunata al mondo per avere l’onore di ascoltare ogni giorno della mia vita i tuoi scherzi, le tue parole e la tua voce. Buon compleanno all’uomo dei miei sogni immersi nell’oceano. Ti amo.”

Il post ha subito guadagnato grandi consensi ottenendo oltre un milione di like e più di 7.000 commenti in cui gli utenti hanno ribadito la bellezza e l’amore della coppia.

Una coppia fatta di successi e tanto talento

Lei attrice, lui cantante e attore, Jessica e Justin rappresentano una delle coppie più belle dello show-biz mondiale. La carriera di Justin, classe 1981, inizia in tenerissima età ma la grande notorietà arriva con gli *NSYNC a cui segue l’inizio della carriera da solista che lo rende uno degli artisti più apprezzati di sempre a livello internazionale. Sulla stessa lunghezza d’onda Jessica Biel, classe 1982, che deve l’inizio della sua grande popolarità alla serie Settimo Cielo che ha rappresenato il suo trampolino di lancio verso il mondo dorato di Hollywood.